لشطي: كيف تُطلب درجة الآيلتس قبل التحاق الطالب بمرحلة اللغة التي تؤهله للحصول عليها؟!

السويري: لماذا لم يسمع رأي الطلبة قبل اتخاذ القرار؟



ثامر السليم

قالت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي فاطمة السنان إن قرار درجة «آيلتس» إجراء تنظيمي لتحديد أدنى درجة للقبول في الجامعات بمختلف دول الابتعاث.

وأضافت في تصريح صحافي امس إن للطالب الحق في دراسة سنة اللغة في مقر الابتعاث للحصول على الدرجات المطلوبة للالتحاق بالجامعات، لافتة الى أن هذا القرار اتخذ بناء على دراسة تمت من قبل الوزارة والمكاتب الثقافية لتحديد أدنى درجات القبول في مختلف دول الابتعاث ولحماية الطلبة ضعيفي الأداء في اللغة من المديونيات الهائلة المترتبة عن الانسحاب أو الفصل من البعثة.

وأوضحت السنان أن القرار أتى نتيجة عدم إمكانية الحصول على الدرجة المطلوبة للالتحاق بالجامعات واستنفاد مدة التجميد المحددة للحصول عليها بسبب عدم إمكانية تسجيله في الجامعات.

وأفادت بأن القرار يضمن للطلبة عدم انتهاء مدة شهادة الثانوية العامة وإمكانية التحاقهم بإحدى مؤسسات التعليم العالي في الكويت، مشيرة إلى أنه يتاح للطالب فترة عام دراسي كامل للحصول على هذه الدرجة.

وفي أول ردة فعل من الطلبة، استنكر عدد من الاتحادات الطلابية والقوائم الطلابية في الخارج قرار وزارة التعليم العالي، معتبرين أن هذا القرار اتخذ دون الرجوع الى ممثلي الطلبة في الخارج. وتساءلوا كيف يُطلب من الطالب درجة آيلتس قبل التحاقه بمرحلة اللغة التي تؤهله للحصول على درجة الآيلتس المطلوبة؟!، لافتين الى انه لا يوجد نظام تعليمي حكومي يساعد على حصول الطالب أو الطالبة على هذه الدرجة قبل دراسة مرحلة اللغة.

وقال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية عبدالله السويري إن «التعليم العالي»، وفي الوقت الذي يتوقع الكل منها التسهيل على الطلبة الكويتيين والحرص على رفع مستوى التعليم، تأتي قراراتها على العكس من ذلك، مضيفا أن توصيات الملاحق الثقافية يجب أن تعكس رغبة الطلبة المبتعثين ومستواهم الأكاديمي، مبديا استغرابه من تلك القرارات في الفترة الأخيرة في التعليم العالي وموافقة وزير التربية د.محمد الفارس عليها، بينما لم يسمع أي منهم رأي الطلبة المتمثل في اتحاداتها المنتخبة.

ودعا السويري الاتحادات الوطنية في الخارج إلى اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الأمة وبالأخص أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة ووزير التربية ووكيل التعليم العالي لوقف القرارات المجحفة بحق الطلبة.

بدوره، استنكر أمين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع ايرلندا عبدالرحمن الشطي قرار وزارة التعليم العالي رغم أحقية الطالب بأن يمنح عاما ميلاديا اعتبارا من تاريخ الالتحاق لمرحلة اللغة للحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار الآيلتس، حسب المادة الرابعة من لائحة البعثات، متسائلا فكيف يطلب من الطالب درجة الآيلتس قبل التحاقه بمرحلة اللغة التي تؤهله للحصول على درجة الآيلتس المطلوبة؟! داعيا وزارة التعليم العالي الى ضرورة مراجعة القرار لمصلحة الطلبة، وإتاحة الفرصة لهم للتسجيل في خطة البعثات المقبلة.

من جهته، قال نائب المنسق العام لقائمة الريادة الطلابية عبدالله الكندري إن قائمة الريادة الطلابية ترفض هذا القرار خصوصا مع عدم وجود نظام تعليمي حكومي يساعد على حصول الطالب او الطالبة على هذه الدرجة قبل دراسة مرحلة اللغة، داعيا القوائم الطلابية والاتحادات المعنية للاجتماع لاتخاذ موقف بأسرع وقت ممكن.