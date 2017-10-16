حيدر: خلق كيان علمي عربي يوثق كل النشاطات والإمكانيات العلمية المتوافرة

عبدالعزيز الفضلي

أكد وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالطلبة المبدعين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، مشيرا إلى اننا قمنا كمرحلة أولى بإنشاء فصول للمتفوقين في كل منطقة تعليمية للطلبة والطالبات. كما تم إنشاء أكاديمية خاصة للطلبة وسيتم كذلك إنشاء أكاديمية للطالبات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الأثري للصحافيين على هامش حضوره حفل افتتاح فعاليات أولمبياد الكيمياء الثامن والذي تنظمه وزارة التربية بالتعاون مع الجمعية الكيميائية تحت مظلة اتحاد الكيميائيين العرب. وأشار إلى وجود تركيز كبير من الوزارة على الجانب العلمي.

من جانبها، قالت الموجه الفني العام للعلوم بالإنابة عايدة الشريف ان للمسابقات العلمية دورا مهما في تنمية المهارات العلمية والعملية للطلبة، كونها تعزز الثقة في قدراتهم على المنافسة في المسابقات الدولية، ومن هذا المنطلق نعمل على إعداد وتأهيل جيل من الطلبة العرب المبدعين.

من جانبه، أثنى الأمين العام لاتحاد الكيميائيين العرب د.حيدر بهبهاني على جهود كل القائمين على إنجاح هذا الأولمبياد، مشيرا إلى أن اتحاد الكيميائيين العرب ومنذ نشأته كان هدفه الأساسي خلق روح التعاون والأخوة بين المختصين بعلم الكيمياء في كل مجالاته، وذلك من خلال طرح القضايا المشتركة في علم الكيمياء لخلق كيان علمي عربي يوثق كل النشاطات والإمكانيات العلمية المتوافرة للدول المنتسبة للاتحاد.

بدورها، أكدت نائبة رئيس الجمعية الكيميائية الكويتية هدى النصار أن الأولمبياد الكيميائي العربي الثامن يأتي تنظيمه امتدادا للدور المهم الذي تلعبه الكويت على المستوى الإقليمي والدولي واهتمامها بنشر العلوم عامة وتطبيقات علم الكيمياء لما له من دور مؤثر في الحضارة الحديثة ونهضة الشعوب والحرص على تدريب جيل من الشباب الواعد المؤمن بدور العلم وأهميته، ودعم وتطوير فكر وقدرات الطالب العربي.