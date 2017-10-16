المكيمي: اجتماعات مع الجهات المساندة لإنجاح هذا العرس الديموقراطي عبدالله الراكان

تنطلق صباح اليوم انتخابات اتحاد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 2017- 2018 حيث سيكون الطلاب والطالبات على موعد لاختيار من يمثلهم من القوائم الطلابية التي تخوض الانتخابات على مقاعد الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة في 12 مقرا انتخابيا حيث تشهد هذه الانتخابات تنافسا بين 3 قوائم طلابية هي: قائمة المستقبل الطلابي، والقائمة المستقلة، وقائمة الوحدة الإسلامية بالإضافة إلى 5 مستقلين.

وتشهد الانتخابات منافسة شديدة بين قائمة المستقلة المسيطرة على مقاعد الاتحاد وقائمة المستقبل الطلابي التي تحالفت مع قائمة الاتحاد الطلابي منذ 3 اعوام وأصبحتا كيانا واحدا تحت مسمى «المستقبل الطلابي» والطامحة إلى العودة لمقاعد الهيئة الإدارية في ظل حماس القوائم الأخرى للظفر بنسبة كبيرة من الأصوات في حين تسعى القائمة المستقلة الى الفوز مجددا بمقاعد الاتحاد، فيما تحاول أيضا قائمة المستقبل الطلابي الإطاحة بالقائمة المستقلة بعد ان انتهت انتخابات العام الماضي 2016-2017 بفرق 505 أصوات مع التأكيد على قوة حضور القائمة المستقلة وذلك لانتشارها وتنظيمها.

وتضم كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حوالي 60 الف طالب وطالبة لكن من يحق لهم التصويت في الكليات والمعاهد 39345 طالبا وطالبة موزعين على كليات ومعاهد الهيئة وتتصدر كلية التربية الأساسية بفرعيها الطلاب والطالبات عدد المقترعين حيث تضم 19263 طالبا وطالبة بنين 4891 والبنات 14372 تليها كلية الدراسات التجارية التي تضم 7686 طالبا وطالبة توزعت بنين 2675 وبنات 5011.

من جانبه أكد عميد الشؤون الطلابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسين المكيمي ان عدد المقترعين في انتخابات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 39945 ألف طالب وطالبة موزعين على 12 مقرا انتخابيا في كليات ومعاهد الهيئة.

وأضاف في تصريح لـ «الأنباء» ان العمادة قامت بعدة اجتماعات مع الجهات المساندة التي تتعاون مع الهيئة لإنجاح هذا العرس الديموقراطي مثل وزارة الداخلية والطوارئ الطبية والإدارة العامة للإطفاء، مضيفا انه تم الاتفاق مع هذه الجهات على تنظيم السير تفاديا للازدحامات المرورية بالإضافة إلى نقاط مخصصة لوزارة الداخلية بالقرب من التجمعات الطلابية وحفاظا على السلوك العام.

وبدوره قال العميد المساعد للشؤون الطلابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عادل البريكي ان التصويت سيكون ببطاقة الطالب ولن يتم قبول اي اثبات آخر خلال عملية التصويت، كاشفا ان عمادة الشؤون الطلابية اصدرت 55259 هوية طلابية من اصل 60 الفا اي ما يقارب 97% من طلبة الهيئة. مضيفا ان العمادة جهزت اجهزة الحاسب الآلي التي ستجرى عليها آلية التصويت في يوم الانتخابات، موضحا ان عملية التصويت ستبدأ في تمام 8 صباحا وحتى 4 عصرا، مشيرا إلى ان الفرز سيكون في تمام الساعة 6 في كلية الدراسات التجارية في العارضية.