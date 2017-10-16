تنظم كلية الآداب بجامعة الكويت الأربعاء المقبل مؤتمر «عصر الشيخ صباح السالم الصباح 1965-1977» في الحرم الجامعي بمنطقة كيفان تحت رعاية وحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد.

وقالت عميدة كلية الآداب د.سعاد عبدالوهاب إن المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على إنجازات أحد حكام الكويت وهو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح السالم الصباح بهدف إبراز إسهاماته الجليلة في بناء كويت الحاضر.

وأضافت عبدالوهاب أن جلسات المؤتمر الثلاث ستتناول الإنجازات الحضارية والعطاء الإنساني في عهد المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح الى جانب التعليم والعلاقات الدولية في عهده وما تركه من بصمة واضحة في ذلك المجال.

وأوضحت أن أهم إنجاز تعليمي قام به الأمير الراحل هو إنشاء جامعة الكويت عام 1966 مسجلا، رحمه الله، في يوم افتتاحه الجامعة كلمته التاريخية وتطلعاته التي أرادها لمستقبل أبناء الوطن بقوله: «افتتح جامعة الكويت صرحا شامخا تزود فيه هامة التعليم في بلادنا وحصنا راسخا ذخيرته العلم والبحث العلمي يحمي به نهضتنا ويقيها عوامل التخلف أو الجمود بل ونصعد بها سلم المجد ودرجة العلم درجة بعد درجة على دعائم قوية من عقول وسواعد».

وذكرت عبدالوهاب أنه سيتم أيضا الحديث عن سياسات الراحل في حل الأزمات التي تعرضت لها الكويت والدول العربية في عهده إلى جانب جهوده في انتعاش النشاط الاقتصادي بالكويت.

ودعت المهتمين بالتاريخ إلى المشاركة في جلسات المؤتمر الثلاث الذي يستمر يوما واحدا في كلية الآداب بجامعة الكويت، مشيرة إلى أن المؤتمر يضم معرضا للصور والكتب التي ترجع إلى عهد الشيخ صباح السالم الصباح، طيب الله ثراه.