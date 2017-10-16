أفاد مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت بأنه انطلاقا من حرص الإدارة على نشر ثقافة الإخلاء الجماعي داخل المجتمع الجامعي وتعريف العاملين بالجامعة بصفة خاصة وجميع مرتادي الحرم الجامعي بصفة عامة على أهمية تلك التمارين وكيفية التعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة في حال حدوث حريق لا قدر الله، فإن إدارة الأمن والسلامة نسقت مع الإدارة العامة للإطفاء لإقامة محاضرة تثقيفية وتوعوية عن الإخلاء الوهمي وذلك يوم الأحد 22 الجاري الساعة 10 صباحا بالقاعة المستديرة بمسرح عبدالله الجابر بموقع الجامعة بالشويخ.

وبين الياقوت أن المحاضرة تتناول كل الإجراءات السليمة التي يجب تطبيقها والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة نشوب حريق بهدف تعريف الحضور على الآلية السليمة في التعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة، مؤكدا أن مثل هذه المحاضرات تعتبر مهمة جدا سواء للقائمين عليها أو المستهدفين منها وذلك لتثقيفهم بالطرق الآمنة في التعامل مع حالات الطوارئ، ولضمان خروج الأشخاص من المبنى المتعرض لحادث بشكل آمن دون حدوث خسائر بشرية.

وأوضح أن الإدارة تعمل على مزيد من التواصل مع الجهات الخارجية ذات الصلة لتقديم كل ما هو مفيد وجديد لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وجميع مرتادي الجامعة.