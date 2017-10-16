تحت إشراف عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الكيميائية في كلية هندسة البترول بجامعة الكويت الأستاذ د.سامي علي قام عدد من طلبة القسم بابتكار مشروع علمي عبارة عن مصنع بتروكيماويات يتميز بأجهزة تعمل على فصل المواد وإعادة تصنيعها بما يتناسب مع متطلبات السوق، وهؤلاء الطلبة هم كل من: عبدالله عادل الوقيان، حسن الخرس، سعود السعيدي، سعود الكندري، وخالد العازمي.

وأوضح م.عبدالله الوقيان ان متطلبات السوق العالمي في مجالات صناعة المواد الكيميائية يحتاج إلى كمية من المواد الخام لكي تستطيع تلبية الحاجات الاستهلاكية كالبلاستيك والسيارات والأدوية والعطور والبوليمرات (العوازل، الأكياس، التلبيس، المواد الإنشائية للبناء وغيره).

وبين الوقيان أن فكرة المشروع هي إنشاء مصنع بتروكيماويات من جزء من الغاز الطبيعي الإيثان لإنتاج المواد الكيميائية مثل Benzene، Toluene & P-Xylene، وتدخل هذه المواد المصنع، حيث تدخل هذه المواد الكيميائية على وحدات تهيئ للمواد التفاعل في جهاز المفاعل، وتتم من بعدها عمليات فصل المواد لتكون قابلة للتصدير للسوق، ويتم استيراد غاز الإيثان غالبا من المصافي النفطية في حالته الطبيعية عبر الإمداد الـpipes.

وعن مميزات المشروع، بين م.حسن الخرس أن أهمية المصنع تكمن في قدرته على تلبية حاجة السوق وإن قل الطلب على إحدى المواد، في هذه الحالة يتم تحويلها إلى البنزين - المركب المطلوب بشكل كبير في السوق، يساعد هذا المصنع على التصدير خارج الكويت والتوسع في مجال الصناعة في الكويت، ويساعد على خلق فرص وظيفية، وحفظ الطاقة، وقال: لا يوجد مصنع في الكويت يتبنى هذه الفكرة المطروحة.

من جانبه، أوضح م.سعود السعيدي أنه يوجد في المصنع 26 وحدة متفرعة منها 4 مفاعلات تحول المواد الخام إلى المواد المراد إنتاجها، وأيضا يحتوي على أبراج تقطير لفصل المواد حسب تطاير أو درجة تحولها من حالتها السائلة إلى الغازية، كما يحتوي على جهاز الفرن لرفع درجة حرارة المواد إلى حرارة عالية جدا، بالإضافة إلى احتوائه على مسخن وجهاز يفصل وأيضا تريباين مولد طاقة كهربائية TURBINE 3 خزانات مواد، 5 أجهزة ضخ المواد، 5 وحدات تبريد، وجهاز يفصل عن طريق الأغشية حسب الحجم المركب، وجهازين تبديل حراري يقوم بتسخين مادة وتبريد مادة بنفس الوقت، جهاز يخلط المواد الكيميائية.

بدوره، قال م.سعود الكندري: إن التكلفة الإجمالية للمصنع نظريا حوالي 8.301.742$ والأرباح تبدأ بعد السنة السادسة وتغطي تكاليف المصنع في منتصف أو في نهاية السنة الخامسة للتشغيل، مضيفا أن المواد الداخلة في المصنع

حوالي 44.701 كيلو في الساعة، والمواد الناتجة: 34.971.378 كيلو في الساعة.

وقال م.خالد العازمي: من خلال هذا المقرر ـ مقرر التدريب الميداني ـ تعلمنا الأسس العلمية لتطبيق المشاريع العلمية، كما تعلمنا تنظيم الوقت والعمل الجماعي، كما تم توزيع العمل بما يتناسب مع ميول وقدرة كل زميل مشارك في المشروع وبفضله تعالى تم انجازه بالفترة المحددة، ونتمنى أن نعمل على تطوير المشروع ونتفادى بعض السلبيات فهي أول تجربه علمية لنا.

وفي الختام، نتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتنا جميعا ونخص بالذكر كلا من د.خالد الفاضل ود.خولة الشايجي ود.بدر البصيري، ونهدي هذا النجاح لأسرتنا ولدولة الكويت والشكر لله تعالى على توفيقنا وتخرجنا.