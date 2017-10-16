التقى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الاثري بمدير دائرة تنمية القوى العاملة في معهد الكويت للابحاث العلمية منى الفيلكاوي وذلك بمكتبه بديوان عام الهيئة في العديلية.

تأتي هذه الزيارة لتكرم الدكتور احمد الاثري لمساهمة الهيئة في دعم الدورات الطلابية الصيفية السنوية التي يعقدها معهد الكويت للابحاث العلمية لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية.

يذكر أن معهد الكويت للابحاث العلمية قد أصدر فيلما وثائقيا تحت عنوان «مسيرة اجيال» وكتابا وثائقيا بعنوان «اطلاق قادة المستقبل» يوثق مسيرة التدريب الطلابي في الكويت.