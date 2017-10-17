عبدالله الراكان

في مفاجأة ربما لم تكن متوقعة وبفارق 446 صوتا، فازت قائمة «المستقبل الطلابي» بعدد 5314 صوتا في انتخابات الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحل في المركز الأول، مقابل حصول القائمة «المستقلة» على 4868 صوتا والتي استحوذت على الانتخابات طوال الخمس سنوات الماضية، فيما حصلت قائمة «الوحدة الإسلامية» على 115 صوتا، وجاءت في المركز الثالث في انتخابات الأمس.

وكانت الانتخابات قد شهدت اقبالا كثيفا منذ ساعات الاقتراع الاولى فور فتح ابواب اللجان، حيث انطلقت صباح امس، وسط تواجد وإشراف أمني من وزارة الداخلية بحضور مدير امن محافظة الفروانية اللواء صالح العنزي وبناء على طلب الإدارة العليا في «التطبيقي».

وقام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري بجولة تفقدية على جميع مرافق الهيئة، بدأها في كلية الدراسات التجارية ثم في كلية التربية الأساسية.

وأشاد د.الأثري بدور عمادة شؤون الطلبة والإدارات واللجان المشاركة في تنظيم الانتخابات على أكمل وجه، وقال ان الهيئة مستعدة بخطة متكاملة لإقامة العرس الديموقراطي منذ ثلاث سنوات، لافتا إلى ان عدد الطلبة المستحقين لدخول للتصويت بلغ 39 ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى ان الهيئة تستعد لعملية القبول للفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى ان الهيئة ستستقبل ما يقارب 6 آلاف طالب وطالبة.

وعكس العام الماضي ساد الجو الامني والهدوء على العملية الانتخابية، حيث انتشرت مركبات رجال الداخلية أمام بوابات كليات البنين تحسبا لأي عنف طلابي قد يحدث بين القوائم المتنافسة على مقاعد الاتحاد، ولم يختلف الوضع في كليات البنات، وتحديدا كلية الدراسات التجارية وكلية التربية الأساسية.

إضافة إلى ذلك، تم تطبيق نظام التصويت الالكتروني في انتخابات الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة في كل الكليات والمعاهد وذلك لتطوير العملية الانتخابية.

وشهدت الأجواء الانتخابية حماسا بين القوائم الطلابية حيث كان التنافس شديدا بين المستقلة والمستقبل الطلابي بعد المنافسة الشديدة في الانتخابات الماضية والتي انتهت بفارق الـ 500 صوت حيث المستقبل الطلابي إلى استعادة عرشها في التطبيقي بعد الغياب الذي استمر خمسة اعوام، أما بخصوص قائمة الوحدة الإسلامية فدائما تواجدها لرفع ارقامها.

وفي كلية التربية الأساسية «بنين» شهدت حماسا وتحركات بين مناديب القوائم الطلابية لاستقبال المستجدين، وحثهم على التصويت حيث اقتصر تواجد القوائم أمام لجنة الاقتراع والمناديب، وكانت المشاركة من الطلبة كثيفة، اذ انشغل أغلب الطلبة في المحاضرات الصباحية المبكرة، وشارك حتى الثانية عشرة ظهرا 1500 طالب من أصل 4827.

وقالت رئيسة مكتب شؤون الطلبة ولجنة الانتخابات في البنين بكلية التربية الأساسية هند الصانع انه تم فتح صناديق الاقتراع في الساعة 8 صباحا وتم إغلاقها في 4 عصرا، وهذا العام شهد اقبالا كثيفا منذ ساعات التصويت الأولى وشدة تنافس قوي بين القوائم.

وأشارت الصانع الى أن هناك 4827 طالبا يحق له التصويت في البنين وهناك 3 قوائم متنافسة وهي المستقلة والمستقبل الطلابي والوحدة الإسلامية، وأكدت ان العملية الانتخابية خالية من المشاكل ولم تظهر اي شوائب او تذمر حول عملية التصويت.

واضافت الصانع أن أي طالب يخالف القوانين بعد او قبل التصويت سواء بالنعرات الطائفية او القبلية يتم سحب تصويته واتخاذ الاجراء القانوني وفق اللائحة ضده.

وفي كلية التربية الأساسية «بنات»، لوحظ انشغال القوائم الطلابية بتوزيع المأكولات والمشروبات على الطالبات، لا سيما أن الأجواء في الخارج كانت حارة وغاب الحماس لدى الطالبات، ما يؤكد استحواذ المستقلة على الصناديق، وبلغ عدد التصويت 2300 من أصل 16 ألف طالبة.

عزوف مبكر

من جانبها، قالت رئيسة لجنة الانتخابات في كلية التربية الاساسية بنات خالدة الفضالة ان اللجنة تم فتحها دون اي مشاكل، مشيرة الى ان عملية الاقبال على صناديق الاقتراع خلال الفترة الصباحية كثيفة.

ودعت الفضالة الطالبات الى الالتزام بعملية التصويت والتحلي بروح الاخوة بين الطالبات والهدوء مع التوقعات بأن تكون نسبة الاقبال كثيفة، مشيرة إلى أنه يحق لـ 14372 طالبة التصويت.

وبالانتقال الى كلية الدراسات التجارية «بنين» لم تختلف أجواؤها كثيرا عن أجواء كلية التربية الأساسية بنين، حيث لم تغب التجمعات داخل الكلية وعند مقار الاقتراع، الا أن عدد المقترعين كان جيدا، واقتصر الحضور على المناديب والعاملين في القوائم الطلابية في الساعات الأولى.

وكان الواضح تواجد عدد كبير من عاملي قائمة المستقبل الطلابي، اذ إن انتشارهم سجل في جميع المرافق وبشكل مكثف، ولعل السبب في ذلك هو أن صندوق التجاري يعتبر من أكثر الصناديق تأثيرا على نتائج الانتخابات وجميع القوائم تهتم به حيث فيه 7686 طالبا وطالبة يحق لهم التصويت.

وعلى صعيد الصناديق، شهدت كلية الدراسات التجارية بنين إقبالا خجولا أمام مقار اللجان الانتخابية، وقال رئيس اللجنة عبدالله الكندري ان الإقبال ضعيف حتى الـ 12 ظهرا، معللا الأسباب بانشغال الطلبة بالمحاضرات، مؤكدا أنه لا توجد مشاكل قط إلا بعض الأمور المتعلقة بانتهاء البطاقة المدنية حيث إن بعض الطلبة ليس لديهم وعي بهذا الخصوص.

وفي معهد الخدمات الادارية السكرتارية سابقا بنات بدا الحماس واضحا على الطالبات في التصويت منذ الساعة التاسعة صباحا واستمر الى الواحدة ظهرا.

أما في معهد الخدمات الادارية السكرتارية سابقا بنين فقد لوحظ عزوف طلابي عن التصويت على الانتخابات حيث فضل الطلبة الجلوس في ديوانية المعهد وكان الاقبال حتى الساعة الحادية عشرة ضئيلا.

وفي معهد الاتصالات كان الحضور متواضعا، وغاب منسقو القوائم، مع قلة عدد الطلبة في التصويت، حيث بدأت اللجنة الرئيسية في المعهد فتح صندوق الاقتراع التاسعة صباحا، وكان هناك تواجد قليل من الطلبة.

وذات المشهد في معهد صباح السالم، ومعهد الطاقة بنين لوحظ غياب المنافسة الانتخابية والقوائم عن الصندوقين، ما جعل الطلبة يعزفون عن التصويت.