العتيبي: 9 إنذارات غياب تؤدي إلى فصل الطالب وخسارة البعثة الداخلية

معرض توضيحي وشرح مفصل عن النظم واللوائح وتعريف بمرافق الكلية وإداراتها آلاء خليفة

نظمت كلية القانون الكويتية العالمية لقاء تنويريا للطلبة المستجدين لمرحلة الليسانس في العام الجامعي الجديد 2017/2018 شارك فيه مسؤولو عدد من الإدارات والأقسام، قدموا خلاله صورة شاملة عن أجواء الدراسة في الكلية، وتعريفا عن دور ومسؤوليات كافة الوحدات الإدارية والأكاديمية، وآفاق الدراسة في الكلية والأجواء التي توفرها لطلبتها لينالوا تعليما قانونيا متميزا، كما تم تنظيم معرض بهذه المناسبة حيث قام المستجدون بجولة على الأجنحة المشاركة واستمعوا إلى شرح عن مهام كل منها في توفير كل التسهيلات للطلبة ليتمكنوا من التفرغ للدراسة والتحصيل العلمي، ثم قام الطلب بجولة على مرافق الكلية وتجهيزاتها الحديثة.

استهل العميد المساعد للشؤون الطلابية د. صالح العتيبي اللقاء بكلمة ترحيبية بارك فيها للطلبة المستجدين الدراسة في كلية القانون الكويتية العالمية لينهلوا فيها العلوم القانونية في بدء مرحلة جديدة من حياتهم الدراسية، آملا للجميع النجاح والتفوق الدراسي، وشدد د.العتيبي على ضرورة تجنب الحصول على إنذارات الغياب التي تؤدي في حال وصولها إلى 9 إنذارات إلى خسارة الطالب للبعثة الداخلية، وكذلك الفصل من الدراسة، مؤكدا أن إدارة الكلية تولي هذا الأمر أهمية بالغة، ودعا إلى ضرورة الاطلاع على «الدليل الإرشادي للطلبة» الذي يتضمن اللوائح والقوانين وواجبات ومسؤوليات الطلبة.

الحذر من الغياب

ثم تحدثت رئيسة قسم القبول والشؤون الطلابية فوزية الشهاب وهنأت فيها الطلبة على قبولهم في الكلية، ليتلقوا في رحابها التعليم القانوني المتميز كونها الجامعة الخاصة الوحيدة في الكويت والمنطقة المتخصصة بتدريس القانون، ونبهتهم إلى ضرورة المثابرة على الدراسة، حتى يثبتوا جدارتهم بالحصول على البعثة الداخلية، أو ما سوف يتكبده أولياء أمورهم من أعباء مادية حتى يكملوا دراستهم الجامعية بيسر وسهولة، مع ضرورة عدم التردد بالتوجه إلى الجهة المختصة لسؤالها عن أي أمر أو مسألة أو قضية حتى يكون كل طالب على بينة مما سيواجهه في حياته الجامعية، ويتفرغ للدراسة بكل جد ومسؤولية.

الأمن والسلامة

وبدوره رحب مسؤول الأمن والسلامة عبدالله الشمري بالطلبة المستجدين وأكد الحرص على سلامة الطلبة طوال الفترة التي يمضونها داخل الكلية من لحظة دخولهم حتى مغادرتهم، وطلب منهم الاطلاع على إجراءات الأمن في الكلية ومرافقها وملاعبها وقاعاتها الدراسية، إضافة إلى تعليمات الأمن والسلامة المنتشرة في أرجاء مبنى الكلية وعند المداخل، وكلها واضحة تبين القوانين المتبعة بالنسبة لإلزامية استخدام البطاقة الجامعية عند الدخول والخروج، والالتزام باللباس المحتشم وعدم وقوف السيارات بأماكن ممنوع الوقوف، وعدم القيادة داخل الكلية بتهور لتجنب المخالفات، وسوى ذلك من إجراءات السلامة التي تشمل الجميع بلا استثناء.

إدارات وأقسام

وبعد ذلك تحدث موظفون من «قسم التوجيه والإرشاد» و«إدارة التطوير الطلابي والمسابقات» و«إدارة نظم المعلومات» عن الخدمات التي تقدمها للطلبة ومنها: إعداد معدلات الغياب والمعدل لكل طالب وتسليم نماذج الأعذار الطبية، والمشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية باللغتين العربية والإنجليزية وإعداد برامج التدريب الميداني، وكيفية الدخول إلى موقع الكلية في شبكة الإنترنت واستخدام البريد الإلكتروني الجامعي.

أما ممثل رابطة طلبة كلية القانون الطالب جاسم الحسيني فقد أكد أن الرابطة شكلت لجنة من الطلبة مهمتها الرد على أي سؤال أو استفسار، وستعمل على توفير كل ما يحتاج إليه المستجدون من تسهيلات حتى تكون حياتهم الجامعية تجربة غنية لجهة الشعور بالمسؤولية والاعتماد على الذات وتحقيق النجاح في آخر المطاف.

وختم اللقاء بالرد على أسئلة واستفسارات الطلبة حول العديد من القضايا ذات الصلة بدراستهم.