عبدالعزيز الفضلي

طلبت الرئاسة العامة للحرس الوطني من وزارة التربية السماح لها، وبالتعاون مع جامعة الكويت، بإجراء فحوصات طبية لطلبة المرحلة الثانوية ضمن مشروع الاكتشاف المبكر للأمراض.

وقالت في كتاب وجهته إلى وكيل التربية د.هيثم الاثري: يسرني أن أتقدم إليكم بجزيل الشكر والتقدير لما تقدمونه من أجل تحقيق التعاون البناء ما بين وزارتكم الموقرة والرئاسة العامة الحرس الوطني، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للحرس الوطني وتفعيلا لمشروع الاكتشاف المبكر للأمراض وبالتعاون مع قسم طب المجتمع والعلوم السلوكية بجامعة الكويت، التفضل بمخاطبة جهة الاختصاص لديكم بشأن الموافقة على الزيارة الميدانية للخدمات الطبية للمرحلة الثانوية للبنين والبنات لإجراء الفحوصات (السكر ـ الضغط ـ النظر ـ الطول ـ الوزن) والاستشارات الطبية.

وأحال الوكيل د.الأثري الكتاب إلى قطاع التعليم العام لإجراء اللازم، حيث قام وكيل القطاع بالإنابة فيصل المقصيد بالإيعاز للمناطق التعليمية بالتعميم على إدارات مدارس المرحلة الثانوية بنين وبنات لتسهيل مهام المختصين من الحرس الوطني وجامعة الكويت في دخول المدارس لتنفيذ المطلوب ولمدة عام واحد من تاريخ الكتاب.