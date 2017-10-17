كشف رئيس اللجنة العليا المؤقتة لانتخابات المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت د.محمد عبده المشد أن انتخابات المجلس الطلابي للعام الجامعي 2017/2018 سوف تعقد يوم الاربعاء 25 الجاري بمختلف التخصصات الجامعية حيث يتنافس 79 مرشحا لعضوية المجلس الطلابي ممن انطبقت عليهم الشروط حسب لائحة المجلس من كافة التخصصات للفوز بـ 50 مقعدا موزعة على النحو التالي: 15 مقعدا يتنافس عليها 26 طالبا وطالبة من تخصص الأدب الإنجليزي بينما يكون تخصص إدارة الاعمال أكثر تنافسا على مقاعده الـ 27 بتنافس 40 طالبا وطالبة أما تخصص تقنية المعلومات والحوسبة فيتنافس عليه 13 طالبا وطالبة للفوز بمقاعده الـ 8 لاسيما أن اختلاف نسبة توزيع المقاعد يعود إلى عدد الطلبة في كل تخصص ابتداء من تخصص إدارة الأعمال إلى تخصص اللغة الانجليزية وآدابها وصولا إلى تخصص تقنية المعلومات والحوسبة بنظام الصوت الواحد.

أما فيما يخص اللقاء التنويري والذي سوف يقام لكافة الطلبة المرشحين فقال د.المشد إنه تم اختيار يوم الخميس 19 الجاري الساعة 11 صباحا في المسرح الصغير ليكون انطلاقة اللقاء التنويري لكل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية، داعيا كافة الطلبة للحضور في يوم الانتخابات لاختيار من يمثلهم من كل تخصص لما فيه المصلحة العامة لهم وللجامعة، مشيدا في الوقت ذاته بدور مدير الجامعة الأستاذ الدكتور نايف إبجاد المطيري لما قدمه من دعم لاقتراحات اللجنة من أجل سير العملية الانتخابية والشكر موصول لأعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية لجهودهم المخلصة إيمانا من إدارة الجامعة بأن هذه الممارسة الديموقراطية هــي محل فخر للجامعة باعتبارها أحد مقومات الكيان الجامعي والمؤسسي التربوي خلال مشاركة الطلبة في صنع القرار الجامعي في المنظمة التعليمية آملين من طلبتنـــا الأعزاء الالتزام باللوائح والنظـــم الجامعية بما يليق بهم وبصرحهم الأكاديمي.