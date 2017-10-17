عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية يوم الخميس الموعد النهائي لتقديم التظلمات الخاصة بمكافآت الاعمال الممتازة للعام الحالي.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان باب التظلمات سيغلق بعد غد الخميس، داعية كل من لم يحصل على المكافأة ويعتقد أن له حقا بها إلى أن يتقدم بكتاب التظلم عبر موقع الوزارة الالكتروني.

وأوضحت المصادر ان القطاع المالي اتفق مع القطاع الاداري على استقبال التظلمات لمدة شهرين لمن لم يحصل على المكافأة او سقط اسمه سهوا من الكشوفات، مشددة على أنه لن يتم قبول اي تظلم بعد هذا التاريخ.

ولفتت المصادر إلى ان الميزانية المخصصة للاعمال الممتازة 58 ألف دينار تم توزيع 52 ألف دينار منها على ما يقارب 79 ألف موظف وموظفة، وتبقت 6 ملايين دينار كإجراء احترازي تصرف لمن يتم قبول تظلماتهم.