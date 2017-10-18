مهمة الديبلوماسية العامة الأميركية تتمثل في دعم تحقيق أهداف وغايات السياسة الخارجية الأميركية

آلاء خليفة

أوضحت الملحق الثقافي في السفارة الاميركية د.زينيا باغنيني في تصريح لـ«الأنباء» ان الشباب الكويتي يولي اهتماما بالغا باستخدام وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مختلف الجامعات ومراكز وجهات العمل سواء الحكومية او الخاصة، موضحة ان هناك اكثر من 15500 طالب كويتي يدرسون في الجامعات بالولايات المتحدة الأميركية ويستفيدوا من النظام التعليمي والأكاديمي المتميز والرائد والمشهود بكفاءته عالميا مشجعة الطلبة الكويتيين على الدراسة في اميركا.

جاء ذلك على هامش الندوة التي اقامها مركز العلوم والأبحاث المعلوماتية والهندسية Rise في الجامعة الأمريكية مساء امس الأول بعنوان «دور التكنولوجيا في الديبلوماسية العامة الاميركية» بحضور رئيس الجامعة الأمريكية د.تيم سوليفان وحضور كثيف من اساتذة الجامعة وطلابها.

وأشارت باغنيني الى الحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة والذي تم بين البلدين في واشنطن مؤخرا وركز على تشجيع التعليم ونشر الثقافة والحصول على حياة افضل.

وقد سلطت باغنيني الضوء خلال الندوة على استكشاف ادوات التكنولوجيا التي تستخدم خصيصا للديبلوماسية العامة الأميركية والتي تركز على بناء العلاقات الشخصية بين البشر كما تحدثت عن انواع التكنولوجيا المستخدمة لزيادة التفاهم المتبادل من خلال التوعية وتبادل الثقافات موضحة انه يمكن تطبيق التكنولوجيا في كافة المجالات ومن ضمنها المجال الديبلوماسي.

وأشارت إلى تطور التكنولوجيا وتأثيرها على الديبلوماسية، بدءا من اختراع التلغراف وصولا الى استخدام تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتة الى كيفية استخدامها للتكنولوجيا خلال فترة عملها في سورية، وأهمها نقل جهود الديبلوماسية العامة، وخاصة التوعية التعليمية بالتواصل مع جميع المنصات الافتراضية.

وشددت باغنيني على انه لا توجد تكنولوجيا بعينها تناسب كل الدول ولكن علينا ان نختار النوع الذي يناسب كل دولة.

وأشارت باغنيني الى ان مهمة الديبلوماسية العامة الأميركية تتمثل في دعم تحقيق أهداف وغايات السياسة الخارجية الأميركية، وتعزيز المصالح الوطنية، وتعزيز الأمن القومي من خلال التواصل مع الشعوب الاخرى والتأثير فيهم، وتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين شعب وحكومة الولايات المتحدة ومواطني بقية العالم. كما استعرضت مع الحضور دلالات مصطلح «القوة الناعمة» والذي يشير إلى قدرة بلد ما على إقناع الآخرين بفعل ما يريد دون قوة أو إكراه.