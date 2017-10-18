ثامر السليم

تمكنت قائمة «القائمة» من تحقيق الفوز في انتخابات جمعية العمارة بـ 111 صوتا تلتها القائمة المعمارية بـ 79 صوتا ثم قائمة العمارة بـ 63 صوتا، وشهدت جامعة الكويت في موقع الخالدية أمس اقبالا طلابيا محدودا في انتخابات جمعية العمارة والتي تضم 3 تخصصات وهي العمارة والتصميم الداخلي والعمارة الداخلية.

في هذا السياق، قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات العلمية لكليات جامعة الكويت للعام الجامعي 2017/2018 د.ثقل العجمي: إن جامعة الكويت شهدت امس آخر محطات انتخابات الجمعيات العلمية في كلية العمارة، مشيدا بالجهود المبذولة خلال فترة العرس الديموقراطي في مختلف كليات جامعة الكويت ومتمنيا كل التوفيق لجميع القوائم المشاركة.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتراع في انتخابات جمعية العمارة طارق دشتي أنه تم فتح باب الاقتراع في تمام الساعة 8 صباحا واغلق في 2 ظهرا، موضحا أنه كان هناك تعاون بين الطلبة والمنظمين خلال عملية الاقتراع والتنظيم عند مدخل الدخول والخروج بالإضافة الى التزام الطلبة، مشيرا إلى أن عدد المقترعين وصل حتى الساعة 12 ظهرا 12 طالبا من أصل 29، و155 طالبة من أصل 365.