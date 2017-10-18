عبدالعزيز الفضلي

أكدت مديرة ثانوية الفروانية للبنات سهام السهيل أن جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للتعليم المتميز تمثل نقلة نوعية للمسار المهني للمعلمين في أدائهم المهني كما أنها تساهم في رعاية المعلمين المتميزين وتدعم المشاريع التعليمية والتربوية.

وأضافت السهيل رئيسة فريق فئة المعلم المتميز في الجائزة خلال اللقاء التعريفي الذي أقيم صباح امس بثانوية جابر الأحمد للبنين وحضره عدد كبير من المعلمين والمعلمات أن الكويت تشارك بهذه الجائزة منذ عام ٢٠٠٣، ومنذ ذلك الوقت والكويت تحصد العديد من المراكز بها.

وأوضحت ان الهيكل التنظيمي للجائزة في الكويت يرأسه الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد والمنسق المحلي منصور الديحاني مدير عام منطقة مبارك الكبير إضافة الى اللجان الفرعية الثلاث الخاصة بفئة الطالب المتميز وفئة الإدارة المدرسية المتميزة وفئة المعلم المتميز والذي يضم 5 أعضاء، مبينة انه تم تكريم المعلمين والمعلمات المتأهلين في التصفيات النهائية في الدورة الماضية.

من جانبها، تحدثت عضو اللجنة نوار الإبراهيم عن شروط المسابقة، كما شرح د.خالد النفيسي ووضحة العجمي معايير الجائزة والتي تتلخص في أربعة معايير رئيسية وهي الأداء التعليمي والقدرة على التحفيز والتنمية المهنية والالتزام الأخلاقي والمهني.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تعريفية لفئة المعلم المتميز بدأت في ثانوية الرتقة للبنات لمعلمي ومعلمات منطقتي مبارك الكبير والأحمدي، واللقاء الثالث سيعقد في ثانوية الفروانية لمعلمي ومعلمات منطقتي الفروانية والجهراء التعليميتين، والذي ستتم فيه استضافة سفير التميز لهذه الجائزة وهو المعلم منصور المنصور من المملكة العربية السعودية.