عبدالعزيز الفضلي

رغم تأكيد وزارة التربية الاسبوع الماضي فتح باب التعاقد المحلي للمعلمين والمعلمات خلال يومين خاصة في ظل توجهها إلى افتتاح عدد من مدارسها الجديدة في بعض المناطق سواء منتصف العام الدراسي أو مطلع العام الدراسي المقبل، استغربت مصادر تربوية توجه القطاع الإداري إلى وقف استقبال المعلمين والمعلمات في التعاقدات المحلية وذلك رغم تحديد قطاع التعليم العام حاجة المناطق التعليمية في بعض التخصصات التي بها نقص، مبينة أن القطاعين الاداري والتعليم العام اجتمعا معا بهذا الشأن وخلصا إلى اتفاق على ضرورة الإعلان عن فتح باب التعاقد المحلي في التخصصات المطلوبة.

من جانب آخر عقد مديرو عموم المناطق التعليمية اجتماعا صباح امس برئاسة وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري تمت خلاله مناقشة.

تنقلات أعضاء الهيئة التعليمية داخل المنطقة التعليمية الواحدة مع مراعاة تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تنفيذ آلية التنقلات التي تأتي كإجراء روتيني لمعالجة النقص في بعض التخصصات الدراسية.

وشدد مجلس مديري العموم على ضرورة التقيد بالقرارات والنشرات والتعاميم التي تصدر من الوزارة والتسلسل في آلية إصدارها في المناطق التعليمية، فيما كلف مديري المناطق التعليمية الستة على ضرورة تحديد المدارس الجديدة الموجودة في كل منطقة وتحديد الحاجة إلى دخولها للخدمة من عدمه وفق الكثافات الطلابية الموجودة.