أعلــن رئيــس جمعية طلبة كلية الآداب عبدالرحمن المطيــري أنـــه تم اعتماد تشكيل الهيئة الإدارية للجمعية، وجاءت على النحو التالي: عبدالرحمن سعدون المطيري رئيسا، ويوســف العازمي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، وبدر مشعل الجري، نائب الرئيس للشؤون الطلابية، وعبدالله مزيد الشريعان نائب الرئيس للشؤون الإدارية، وحمد سهو السهو رئيس المكتب التنفيذي، وخالد عزيز الرشيدي أمين السر، ووليد خالد العتيبي أمـين الصنــدوق، وضـــاري سعــد العنزي رئيس اللجنة الطلابية، وبشار محمد الزيد رئيس اللجنة الإعلامية، وبدر عياد الرويعي رئيس لجنة العلاقات العامة، وفجر جهاد السعد نائبة الرئيس لشؤون الطالبات، ونوف فواز السعدون رئيسة لجنة البرامج والأنشطة، ولولوه عبدالسلام العوام رئيسة اللجنة الثقافية، وسلوى عادل الشمري رئيسة اللجنة الاجتماعية، ولافي خلف المطيري عضــــو اللجنـــة الإعلامية.

وأضاف أنه تم اختيـــار د.ذيـــاب البريعصي رائدا لجمعية طلبة كلية الآداب لما له من دور فعال تجاه طلبة وطالبات الكلية، مشيرا الى أن الجمعية على أتم الاستعداد لخدمـة الجمـــوع الطلابية في مختلف المجالات.