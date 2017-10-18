استنكر رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية عبدالله السويري القرار الذي تم إصدارة حديثا من التعليم العالي والذي يشترط حصول الطالب على درجة آيلتز ٥ أو ما يعادلها في التوفل كشرط للقبول في البعثات الخارجية.

وقال السويري إن توصيات الملاحق الثقافية يجب أن تعكس رغبة الطلبة المبتعثين ومستواهم الأكاديمي، ولا يمكن أن تصاغ القرارات عن طريق بعض الموظفين الذين لم يكونوا يوما قريبين أو مرشدين للطلبة. ويستغرب الاتحاد الوطني لطلبة الكويت إصدار قرارات في الفترة الأخيرة في التعليم العالي لا تصب في مصلحة الطلبة وموافقة وزير التربية د.محمد الفارس على هذه القرارات، بينما لم يسمع أي منهم رأي الطلبة المتمثل في اتحاداتها المنتخبة ديموقراطيا.

واختتم السويري تصريحه بدعوة الاتحادات الوطنية في الخارج إلى اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الأمة وبالأخص أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة ووزير التربية ووكيل التعليم العالي لوقف القرارات المجحفة في حق الطلبة والتي تتخذ بعيدا عن معرفة ما يحتاجه الطلبة المبتعثون.