ذكر مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت أنه ضمن الاستراتيجية المتبعة بإدارة الأمن والسلامة داخل جامعة الكويت لنشر الثقافة والتوعية الصحية والسلامة الوقائية بهدف النهوض بالجانب التوعوي والإرشادي والوقائي للأمن والسلامة، وانطلاقا من حرص الإدارة على نشر ثقافة الوعي البيئي داخل المجتمع الجامعي والتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة ومخاطر تلوث البيئة وتأثيراته السلبية على حياة الفرد والمجتمع، نظمت إدارة الأمن والسلامة وبالتنسيق المسبق والتعاون مع الهيئة العامة للبيئة حملة توعوية بأهمية البيئة وسبل المحافظة عليها بجامعة الكويت تحت عنوان «معا لبيئة آمنة بجامعة الكويت»، وذلك أمس الثلاثاء الساعة 9:30 صباحا بموقع الجامعة بالجابرية، وقد تضمنت الحملة تعريف الحضور على أهم الأمور التي يمكن اتباعها للمساهمة في الحفاظ على البيئة ووسائل المحافظة عليها، حيث تعتبر البيئة المحيطة بنا أمانة بين أيدينا، ولأن عدم المحافظة على البيئة يؤثر على الإنسان نفسة ويسبب له أمراضا كثيرة.

ومن منطلق حرص إدارة الأمن والسلامة على نشر ثقافة الوعي الصحي والبيئي بين أبنائها الطلبة والطالبات والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بصفة خاصة وجميع مرتادي الحرم الجامعي بصفة عامة نظمت الإدارة الحملة التوعوية البيئية بهدف نشر الوعي البيئي بين كل مرتادي الحرم الجامعي والتركيز على ضرورة الحفاظ على نظافة البيئة ومنع تدهورها وكيفية مكافحة التلوث البيئي، بالإضافة إلى نشر البوسترات والإعلانات التي تساعد على ذلك.

وتضمنت الحملة على بوث توعوي يحتوي على عرض بروشورات توعوية وإرشادية توضح مدى تأثير التلوث على حياة الفرد والمجتمع، علما ان الحملة ستنتقل بعد ذلك إلى موقع آخر من مواقع جامعة الكويت بالشويخ.

وأوضح الياقوت ان الإدارة تعمل على مزيد من التواصل مع الجهات الخارجية ذات الصلة لتقديم كل ما هو مفيد وجديد لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وجميع مرتادي الجامعة.