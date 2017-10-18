قام طلبة مقرر فحص مسرح الجريمة وتقنيات جمع الأدلة في كلية العلوم بجامعة الكويت وبإشراف د.انتصار الهتلاني ود.متولي مدكور بزيارة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية - إدارة مسرح الجريمة في منطقة صبحان، حيث التقى الطلبة مع د.فهد الحشاش وإبراهيم الكندري من قسم الأدلة المادية واللذين بدورهما قاما بعرض أمثلة من الأدلة المادية التي عادة ما تكون موجودة في مسرح الجريمة، وتم تطبيق بعض التجارب العملية مع الطلبة.

كما التقى الطلبة مع مبارك القبندي من قسم التصوير الجنائي والذي قام بتعريف الطلبة بأهمية التصوير الجنائي وتحليل الصوت والصورة.

ويذكر أن هذه الرحلة التعليمية كانت ضمن تخصص علوم الأدلة الجنائية المساند والذي تطرحه كلية العلوم لطلبة العلوم البيولوجية والكيمياء.