عبدالعزيز الفضلي

كشف الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية د.خالد الرشيد في تصريح للصحافيين عن الاستعداد لاستلام المبنى الجديد للوزارة، مشيرا الى اننا كلجنة متابعة الاستلام نقوم حاليا باطلاع مسؤولي كل قطاع على موقع القطاع في المبنى الجديد وابداء اي ملاحظات عليه، ونعمل على توفير المستلزمات المطلوبة لكل القطاعات.

من جانب آخر، انطلقت صباح امس فعاليات الملتقى الأول لمستجدات الميدان التربوي بمدرسة سودة بنت مالك المتوسطة بنات الذي تنظمه جمعية المعلمين الكويتية للمعلمات المستجدات بمنطقتي الأحمدي ومبارك الكبير التعليميتين.

ورحب مدير منطقة الاحمدي التعليمية وليد العومي مع انطلاق أعمال الملتقى بالمعلمات المستجدات، مشيرا إلى أن أفضل الفترات في حياة الإنسان تكون في مرحلة دراسته الجامعية.

من جانبه، أكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي أن هذا الملتقى الذي تنظمه إدارة المعلمات في الجمعية تحت شعار «أهلا معلمتي» يأتي حرصا منها على تعزيز دور الجمعية ورسالتها المتمثلة في توفير وتقديم الخدمات الشاملة والمميزة لأصحاب الرسالة التربوية.