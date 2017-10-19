عبدالعزيز الفضلي

عادت المراسلات بين وزارتي التربية والمالية الى المربع الاول بخصوص توفير ميزانية مقدارها 831 ألف دينار لتنفيذ قرار الخدمة المدنية بشأن تطبيق البصمة على الادارات المدرسية.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الكتاب الذي وصل إلى «التربية» من وزارة المالية يتضمن موافقتها على صرف المبلغ ضمن الميزانية الحالية ولكنها لم تتلق الموافقة على تعزيز الميزانية المطلوبة.

وأوضحت المصادر انه تمت مخاطبة وزارة المالية مرة اخرى لتعزيز الميزانية وليس فقط الموافقة فطلبت «المالية» توفير المبلغ من خلال إعادة الاولويات وإلغاء بعض المناقصات. وأكدت المصادر أنه من غير الممكن تعديل الخطة المالية للعام الحالي وأن «التربية» طلبت التعزيز لعرض الامر كمناقصة وجلب اجهزة للبصمة، مشددة على انه من غير تعزيز الميزانية لا يمكن تطبيق القرار.