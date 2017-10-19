تخريج الدفعة 8 من طلبة الماجستير والـ 12 من طلبة البكالوريوس

أبل: تصنيف GUST بين أفضل 100 جامعة عربية ولها العديد من الإنجازات منذ نشأتها

الطحيح: الجامعة تحتفل هذا العام بمرور 15 عاماً ونحرص على تقديم أعلى معايير الجودة في التعليم

بيتس: الجامعة قدمت اقتراحات إلى «الجامعات الخاصة» بخصوص طرح 6 برامج ماجستير جديدة.. وتأسيس كلية للهندسة آلاء خليفة

أوضح امين عام مجلس الجامعات الخاصة د.حبيب ابل ان جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا حصلت على العديد من الاعتمادات الأكاديمية العالمية، مشيرا الى حصول كلية ادارة الأعمال على اعتماد دولي من الهيئة الدولية لتطوير واعتماد كليات ادارة الأعمال (AACSB) لتنضم بذلك الى 5% من كليات ادارة الأعمال الحاصلة على هذا الاعتماد في العالم.

وأضاف أن قسم علوم الكمبيوتر بكلية الآداب والعلوم حصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا (ABET) وتعتبر GUST الجامعة الخاصة الوحيدة في الكويت الحاصلة على هذا الاعتماد الدولي في علوم الكمبيوتر وحصل برنامج اللغة الانجليزية على الاعتماد الأرفع عالميا فيما يتعلق بضمان جودة ما تقدمه المؤسسات التعليمية العاملة في تعليم اللغة الانجليزية كما حققت الجامعة اعتمادها الأكاديمي الرابع بحصول قسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم على اعتماد اكاديمي مرموق من جمعية الاتصال الأميركية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها أبل نيابة عن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس راعي حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلبة البكالوريوس بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا التي بلغت 650 طالبا وطالبة والدفعة الثامنة من طلبة الماجستير التي بلغت 85 طالبا وطالبة بإجمالي 735 طالبا وطالبة للعام الجامعي 2016/2017م في المسرح الروماني بالجامعة.

وقد شهد الحفل حضور رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أ.د.سالم الطحيح وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة أ.د.دونالد بيتس وأعضاء الهيئة الأكاديمية والادارية والطلاب والطالبات الخريجين وعائلاتهم.

واكد أبل ان مجلس الجامعات الخاصة حرص دائما منذ إنشائه على خدمة رسالة التعليم في مجتمعنا الكويتي الحبيب ووضع المعايير عبر اللجان المختلفة لضبط الجودة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والتحقق من انها في طريق يؤدي الى الارتقاء بها الى مصاف الجامعات المرموقة في المنطقة والعالم.

لافتا الى ان جامعة الخليج احدى هذه المؤسسات التعليمية الخاصة ممثلة برئيس واعضاء مجلس امنائها ومنذ افتتاح أبوابها للطلبة في عام 2002 كانت ولا تزال نعم الشريك في هذه المهمة الحساسة والصعبة. واعلن أبل انه قد تم تصنيف GUST ضمن افضل 100 جامعة عربية من اجمالي 986 جامعة وكلية بالمنطقة العربية وذلك بأول مشاركة لها في التصنيف العالمي (OS world university rankings 2016 Arab Region) لتصبح بذلك اول جامعة خاصة بالكويت تكون من ضمن هذا التصنيف وفي مرتبة متقدمة.

وأشار أبل إلى انه حرصا من GUST على استيفاء رغبات الطلبة واحتياجات سوق العمل الكويتي فقد قامت بتقديم طلب لمجلس الجامعات الخاصة لإنشاء كلية الهندسة بالتعاون مع جامعة ميزوري سانت لويس بالولايات المتحدة الأميركية.

كما تقدمت بطلب آخر على ترخيص عدد من برامج الماجستير في تخصصات اللغة الانجليزية، علوم الحاسب الآلي، التربية، الإعلام، المحاسبة، وادارة نظم المعلومات، كما تتضمن الخطة البدء بمرحلتها الثانية للتوسعة والمتعلقة بتخطيط وتصميم وبناء مبان اكاديمية اضافية ومبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار.

ووجه ابل كلمة للخريجين والخريجات قائلا: لا شك ان الخبرة والمعرفة والعلم الذي اكتسبتموه خلال دراستكم ستؤهلكم لبدء مرحلة جديدة في حياتكم المهنية المقبلة وبالطبع ان النجاح لن يكون سهلا فعليكم المثابرة والانفتاح على الثقافات الأخرى والإبداع والقدرة على التعلم مدى الحياة.

كما أوصيكم بالإخلاص للوطن فما قدمته الكويت لكم يستحق كل التضحية.

من جانبه ذكر رئيس مجلس امناء جامعة الخليج أ.د.سالم الطحيح ان الجامعة حصلت على عدة اعتمادات عالمية مرموقة لم تسبقها اليها جامعة خاصة في المنطقة، مشيرا الى ان الجامعة تقدم لطلابها أعلى معايير الجودة في التعليم، موضحا ان خريجي الجامعة تتهافت عليهم مؤسسات الدولة المختلفة.

وأوضح ان الجامعة تحتفل هذا العام بمرور 15 عاما على انشائها لافتا الى ان الاستثمار البشري وتحصينه بالأخلاق والعلم هو أساس كل تنمية، ومع إبقاء تعليمنا على الجذور والقيم التي تربينا وتربى آباؤنا عليها، فإننا نجعل من أدوات التعليم الحديثة والمناهج المتفاعلة غصونا فالجذور هي التي تبقينا، أما الغصون فهي التي سنمدها إلى آفاق جديدة.

وخاطب الطحيح الخريجين قائلا: ضعوا الكويت نصب أعينكم في كل موقع من مواقع العمل وكونوا خير سفراء لجامعتكم بما تعلمتوه وما اكتسبتموه فيها خلال مسيرتكم الأكاديمية من خبرات علمية وميدانية وفرتها لكم الجامعة.

من جانبه، كشف رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.دونالد بيتس ان الجامعة شهدت هذا العام تسجيل أكبر عدد من الطلاب خلال مسيرتها الممتدة منذ 15 عاما، إذ وصل في هذا الخريف الدراسي إلى 3811 طالبا وطالبة بما يدل على النمو الكبير الذي شهدته الجامعة في 15 عاما، مشيرا إلى أنها في عام 2005، خرجت أول دفعة من 22 خريجا، واليوم في عام 2017 نحتفل بتخريج 735 طالبا.

وذكر ان الجامعة نجحت في استقطاب أكبر عدد من الاعتمادات المهنية الدولية، وهو أعلى معدل تحققه أي جامعة خاصة في الكويت بل كذلك على مستوى معظم الجامعات في منطقة الشرق الأوسط.

وكشف بيتس ان الجامعة قدمت اقتراحات الى مجلس الجامعات الخاصة بخصوص طرح 6 برامج ماجستير جديدة، وتأسيس كلية للهندسة، مشيرا الى ان استكمال المرحلة الثانية من المخطط الرئيسي للحرم الجامعي سيسمح باستمرار نمو هذه المؤسسة ذات الجودة العالية والتي أصبحت بالفعل جوهرة تاج الكويت.

ونيابة عن الخريجين ألقى الخريج مبارك العنزي كلمة قال فيها: زميلاتي وزملائي الخريجين، ها نحن اليوم نبدأ حياة جديدة وكلنا أمل أن نبني ونعمر، أن نصلح ونفكر، فحيا على البناء والعمل، ولا تنسوا نصيب هذا الوطن وأهله من جهدكم، فهم بأمس الحاجة إلى الأيدي المتعلمة العاملة، المثقفة الخبيرة.

لقطات

٭ كل الشكر والتقدير الى رئيسة قسم العلاقات العامة بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا اسيل التركيت والى مسؤول اول علاقات عامة فيصل ابوخمسين على جهودهم الحثيثة وتواصلهم الراقي مع ممثلي وسائل الإعلام «يعطيكم ألف عافية».

٭ أقيم الحفل في المسرح الروماني بمقر الجامعة وتميز بحسن التنظيم والترتيب فكل الشكر والتقدير الى اللجنة المنظمة بجميع اعضاءها.

٭ تحتفل الجامعة هذا العام بمرور 15 عاما على إنشائها وقد حضر خريجو الدفعة الأولى 2005/2006 الحفل للمشاركة بهذه المناسبة.

٭ بعد توزيع شهادات التخرج على الطلاب تزينت سماء الجامعة بالألعاب النارية الجميلة والأغاني الوطنية التي أبهرت الحضور.

٭ تم تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلبة البكالوريوس والتي بلغت 650 طالبا وطالبة والدفعة الثامنة من طلبة الماجستير والتي بلغت 85 طالبا وطالبة بإجمالي 735 طالبا.

٭ حصلت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا على المرتبة 49 هذا العام من بين 986 جامعة وكلية عربية بعد ان كانت في المرتبة 73 العام الماضي.

٭ قدم فقرات الحفل د.حسين الشروفي.

٭ قام رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.سالم الطحيح بتسليم ميدالية مجلس الأمناء لكل من د.صباح القدومي و.منيرة الدارمي.

٭ ألقت الخريجة نورة العصيمي كلمة باللغة الانجليزية نيابة عن طلبة الماجستير.

٭ ألقى الخريج مبارك العنزي كلمة باللغة العربية نيابة عن طلبة البكالوريوس.

٭ ألقت الخريجة عالية عطية كلمة باللغة الانجليزية نيابة عن طلبة البكالوريوس.

٭ قام كل من د.حبيب ابل ود.سالم الطحيح ود.دونالد بيتس ومدير برنامج الماجستير في ادارة الأعمال وعميد كل كلية على حدة بتوزيع شهادات التخرج على الخريجين ومن ثم قام رئيس الكلية د.دونالد بيتس بإعلان تخرج دفعة 2017 وسط تصفيق حاد من أولياء امور الخريجين.