عبدالعزيز الفضلي

في اطار استعداداتها لاختبارات الفترة الدراسية الاولى، دعت وزارة التربية المناطق التعليمية الى حصر اعداد طلبة المرحلة الثانوية وارسالها الى مراقبة الامتحانات العامة في الوزارة.

وقال وكيل التعليم العام بالانابة فيصل المقصيد في كتاب عممه على المناطق التعليمية نرجو التكرم بموافاة ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ـ مراقبة الامتحانات العامة في الوزارة بأعداد الطلبة والطالبات المسجلين بالصف العاشر، والحادي عشر والثاني عشر بقسميهما العلمي والادبي للفترة الدراسية الاولى العام الدراسي الحالي 2018/2017 بالإضافة الى اعداد الطلبة والطالبات المسجلين بالمراكز المسائية مع تحديد المدارس التي سوف يتم فيها الامتحان لدارسي مراكز تعليم الكبار وطلبة التعليم الخاص للصف الثاني عشر وذلك في موعد اقصاه 29 اكتوبر الجاري.