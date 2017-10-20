داو: التزام الطالب بتقديم المستندات المطلوبة للحصول على التأشيرة يساعده على تسلمها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً

آلاء خليفة

كشفت الملحق الثقافي في السفارة الأميركية د.زينيا باغنيني ان هناك حوالي 15.5 ألف طالب كويتي يدرسون في مختلف الجامعات بالولايات المتحدة الأميركية، لافتة الى ان أميركا تعتبر وجهة للطلبة الكويتيين منذ زمن بعيد، حيث ان الطالب يتعلم تعليما جامعيا مميزا وفقا لأحدث أساليب التعليم الحديث والوسائل التكنولوجية المميزة بالإضافة الى المهارات التي يكتسبها خلال فترة الدراسة وأيضا شبكة العلاقات الاجتماعية التي يكونها أثناء وجوده في أميركا بما يثري الجانب الثقافي والاجتماعي لديه ويصقل شخصيته.

وذكرت باغانيني في تصريح للصحافة على هامش افتتاح معرض ليندن للتعليم والذي أقامته مؤسسة ليندن للخدمات التعليمية بالتعاون مع معهد امديست والسفارة الأميركية في الكويت مساء امس الاول ان المعرض يقام سنويا واستضاف العام الحالي 10 جامعات من الجامعات المعتمدة بالولايات المتحدة الأميركية وتواجد ممثلي تلك الجامعات لشرح البرامج الدراسية المتوافرة في الجامعات والكليات التي يمثلونها وقاموا بالرد على أسئلة واستفسارات الطلاب وذويهم عن الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، كما حضر المعرض عددا من موظفي القسم القنصلي في السفارة الأميركية في الكويت للإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بكيفية الحصول على تأشيرات السفر الدراسية.

وأوضحت باغنيني ان الولايات المتحدة الأميركية تتميز بوجود تعددية في الجامعات والتخصصات التي تقدمها في مختلف المجالات، حيث ان هناك أكثر من 4 آلاف جامعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية وهناك خيارات متعددة أمام الطلاب من كل أنحاء العالم.

ومن ناحيته، أوضح نائب القنصل في السفارة الأميركية في الكويت جون داو، ان الطالب عندما يتم قبوله في الجامعة يحصل على I-20 والتي تؤهله للحصول على تأشيرة السفر الى أميركا ومن ثم يتوجب على الطالب استكمال إجراءات الحصول على التأشيرة وتقديم كل المستندات المطلوبة.

وأفاد داو بأن بعد ملء الاستمارة يذهب الطالب الى السفارة الأميركية لإجراء المقابلة الشخصية وتقديم المستندات المطلوبة ومن ثم تسلم التأشيرة خلال مدة أسبوع تقريبا.

وحول المستندات المطلوبة ذكر داو ان على المتقدمين للحصول على التأشيرة الدراسية إحضار المستندات التالية عند موعد المقابلة وهي صفحة تأكيد الموعد بعد تعبئة طلبة DS-160 وجواز السفر (شرط ألا تقل صلاحيته عن 6 أشهر) وصورة شخصية تم التقاطها خلال الـ 6 أشهر الماضية مع خلفية بيضاء من دون نظارة) وإيصال رسوم الطلب من بنك برقان بالإضافة الى استمارة I -20 الأصلية أو كتاب رسمي لتمديد فترة الدراسة من الجامعة او معهد اللغة وكذلك إيصال الـ SEVIS، حيث يمكن للطالب دفع رسوم الـ SEVIS عبر زيارة www.fmjfee.com بالإضافة الى الضمان المالي او كشف حساب بنكي.

ومن ناحيتها، أوضحت رئيس التواصل التعليمي وقبول الجامعات في معهد امديست رولا فضل الله في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش المعرض ان المعهد يشارك في تنظيم المعرض بالتعاون مع السفارة الأميركية في الكويت، موضحة ان المعهد مرخص من قبل وزارة التعليم العالي في الكويت ويقوم بتنظيم معارض للجامعات الأميركية سنويا.

وذكرت فضل الله ان المعرض يعد فرصة لالتقاء الطلاب الراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية بممثلي الجامعات الأميركية للرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول نظام الدراسة في الجامعات الأميركية وبحضور موظفي من السفارة الأميركية للرد كذلك على استفسارات الطلاب حول كيفية استخراج التأشيرة الدراسية.