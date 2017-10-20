ندعو أبناءنا الدارسين في الولايات المتحدة إلى التسلح بأعلى درجات العلم لخدمة وطنهم

العوضي: تزايد أعداد الطلبة مقابل قلة عدد العاملين أهم التحديات أمامنا

زار وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس المكتب الثقافي في واشنطن للاطلاع على الدور الذي يؤديه في خدمة شؤون الطلبة الكويتيين الدراسين في الولايات المتحدة.

وناقش الفارس مع مديرة المكتب الثقافي د.أسيل العوضي يوم أمس الأول أوضاع الطلبة الكويتيين للتعرف على احتياجاتهم ومتابعة تحصيلهم الأكاديمي والعلمي وذلك بحضور أعضاء المكتب وعدد من الطلبة.

وأكد الفارس لـ «كونا» أهمية الدور الذي يؤديه المكتب الثقافي، معتبرا إياه واحدا من أهم مكاتب البعثات الخارجية ومسؤولا عن نحو 6 آلاف طالب كويتي موجودين في الجانب الشرقي في الولايات المتحدة.

وقال إنه أحيط علما بأنشطة الطلبة والأمور الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالبعثات الخارجية إضافة إلى التحديات التي تعوق عمل المكتب وسبل حلها وكيفية تطوير العمل.

وأعرب الوزير الفارس عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها العاملون بالمكتب الثقافي في واشنطن لخدمة «أبنائنا الطلبة وتذليل المشكلات والعقبات التي يواجهونها بشكل مستمر».

وأضاف: «نحن اليوم نفكر بشكل أكثر عمقا لتطوير النظم الإلكترونية من خلال وضع برامج لربط المكاتب الثقافية مع وزارة التعليم العالي، لاسيما المكتب الثقافي في واشنطن والمكتب الثقافي في لوس أنجيليس»، مؤكدا ان عملية ربط المكاتب مع بعضها البعض وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

ودعا الطلبة الكويتيين الموجودين في الولايات المتحدة إلى التسلح بأعلى درجات العلم لخدمة وطنهم الكويت في شتى الميادين، راجيا لهم كل التوفيق والنجاح.

وقال إن «طلبتنا يمثلون بلدهم في الخارج.. ومن المهم أن يكونوا واجهة تعكس دور الكويت الحضاري والثقافي في جميع المحافل».

تطوير الأداء

من جهتها، رحبت مديرة المكتب الثقافي في واشنطن د.أسيل العوضي بزيارة الوزير الفارس إلى المكتب، مؤكدة أنها تعكس الحرص على تطوير المكاتب الثقافية في الخارج وحل جميع العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام تطوير الأداء لخطة الطلبة الكويتيين.

وقالت ان «من أبرز التحديات التي تواجه المكتب الثقافي في واشنطن هو تزايد أعداد الطلبة مقابل قلة عدد العاملين»، موضحة انه تم طرح الكثير من القضايا أمام الوزير الفارس الذي وعد بحلها لتسهيل سير العمل.

وتأتي زيارة الوزير الفارس للمكتب على هامش اجتماعاته في البنك الدولي مساء الثلاثاء لمناقشة مشروع وزارة التربية الوطني المسمى بـ «البرنامج المتكامل لتطوير التعليم» الذي بدأ تطبيقه في 2015 بالتعاون مع البنك الدولي.

وكان الفارس قد زار مدينة بوسطن في ولاية ماساتشوستس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لمناقشة إمكانية استغلال النظم المستخدمة في تدريب المعلمين عبر شبكة الإنترنت.