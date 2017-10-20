استقبل مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري في مكتبه بالخالدية عضو هيئة التدريس بقسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة والبترول د.عبدالله المطوع وطلبة الكلية الذين فازوا بخمس جوائز من أصل تسع في المؤتمر العربي الخامس للروبوت الذي أقيم في إمارة دبي، وهدف إلى تشجيع الباحثين على الابتكارات في مجال علوم الإنسان الآلي (الروبوت).

وبهذه المناسبة، هنأ د.حسين الأنصاري الفائزين على حصولهم على هذه الجائزة، معربا عن مدى فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يسجل لجامعة الكويت، مبينا أن جامعة الكويت تهدف إلى المشاركة في المسابقات العالمية وتدعم الطلبة ومشاريعهم للارتقاء بمستوى الجامعة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

يذكر أن نائب رئيس الجمعية العربية (للروبوت) وعضو هيئة التدريس بقسم هندسة الكمبيوتر بجامعة الكويت د.عبدالله المطوع حصل على المركز الثاني في فئة «تجارب مميزة في الأوراق العلمية»، وحصل الطالب الكويتي فهد الفهد على المركز الأول في فئة تطوير الـ«روبوتات» الطائرة من دون طيار لإصلاح الأراضي الزراعية، وحصلت الطالبة زينب البقصمي على المركز الثاني في الفئة نفسها عن ورقة علمية مقدمة لاستخدام نظام خبير للكشف عن البكتيريا في المختبرات، وفازت الطالبة ليلى بوعباس بالمركز الأول لأفضل ملصق «بوستر» تعليمي تكنولوجي قامت بتصميمه ويتحدث عن موضوع علمي متعلق بالـ «روبوتات»، وحصلت الطالبة بتول دشتي على المركز الثالث في الفئة نفسها عن ملصق علمي يبين تجربة استخدام الروبوت لتوضيح وشرح مسائل رياضية للأطفال باستخدام روبوت «كوزمو» بدل المدرس.

وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الخاصة بالمؤتمر الذي اختتمت فعالياته برعاية ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وشارك في فعاليات المؤتمر العربي الخامس للروبوت أكثر من 550 باحثا وأكاديميا وطالبا من مختلف الدول العربية والأجنبية مثل اليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية واشتمل على ورش عمل ودورات وأوراق عمل وملصقات علمية تعكس الإبداعات العربية في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي.