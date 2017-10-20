عقدت الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة اجتماعها الأول الأحد الموافق 15 الجاري وذلك عقب الانتخابات التي جرت في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي وأسفرت عن فوز مرشحي قائمة الائتلافية والاتحاد الإسلامي بمقاعد الهيئة الإدارية.

وترأس الاجتماع ممثل عن الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت نائب رئيس الهيئة لشؤون الفروع مشاري ردن الديحاني، وبحضور أعضاء الهيئة الإدارية، وعقب المناقشات استقر الأعضاء بالإجماع على تشكيل الهيئة الإدارية التي ستتولى إدارة شؤون الفرع للعام النقابي 2017/2018 وذلك على النحو التالي:

1 ـ راشد وليد عبد المحسن الإبراهيم رئيس الهيئة الإدارية

2 ـ سعد عايض شبيب العجمي نائب رئيس الهيئة الإدارية

3 ـ عمر علي عبدالرحمن الوعلان نائب الرئيس للشؤون الإدارية

4 ـ نوره عثمان حمود الخضر نائب الرئيس لشؤون الطالبات

5 ـ محمد جراح عبد الرحيم فخرو أمين السر

6 ـ يعقوب يوسف خلف العنزي أمين الصندوق

7 ـ سعد عامر سالم العميرة رئيس اللجنة الأكاديمية ورئيس لجنة التطوير والتدريب

8 ـ سعد فيصل عبدالله البوص رئيس لجنة البرامج والأنشطة

9 ـ عبدالله فهد عبيد العنزي رئيس اللجنة الثقافية والعلاقات العامة

10 ـ عثمان شاهين عبدالله الفودري رئيس لجنة التوعية الاجتماعية

11 ـ عمر فيصل عبدالله القصاص رئيس الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي للاتحاد

12 ـ فايز عبدالله سمير المطيري رئيس لجنة العلاقات الاجتماعية والدولية

13 ـ محمد ثامر العبطان الشمري رئيس اللجنة القانونية

14 ـ محمد صالح ناصر الدويلة رئيس المكتب التنفيذي

15 ـ يعقوب أحمد مزعل الخالدي رئيس اللجنة الطلابية

16 ـ أمينة حمود محسن العازمي مسؤولة لجنة البرامج والأنشطة

17 ـ بدرية عمار حسن الحسيني مسؤولة لجنة التدريب والتطوير

18 ـ فاطمة عبدالحميد الربيعي مسؤولة اللجنة الإعلامية

19 ـ فاطمة ماجد العتيبي مسؤولة اللجنة الطلابية

وأكد الديحاني على أن روح التفاهم والانسجام قد سادت الاجتماع، وبدا من أول جلسة لأعضاء الهيئة الإدارية التي ستدير أكبر فروع الاتحاد وهو فرع جامعة الكويت أن هناك جدية وإصرارا على تحقيق الإنجازات لخدمة الجموع الطلابية من خلال أداء جماعي لكل الأعضاء يتسم بروح الفريق وابتغاء المصلحة العامة، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

وفي أول تصريح له عقب اختياره رئيسا للهيئة الإدارية شكر الإبراهيم الجموع الطلابية بجامعة الكويت على ثقتهم، مؤكدا لهم أنه وزملاءه بالهيئة الإدارية سيبذلون ما في وسعهم من أجل خدمتهم ورعاية مصالحهم وتذليل أية عقبات تواجههم، كما شكر أعضاء الهيئة الإدارية على اختيارهم له رئيسا موضحا لهم أن العمل النقابي لابد أن يكون بروح الفريق الواحد وأن يتسم بالتعاون والتكامل بين الجميع حتى تتحقق الإنجازات ونتمكن من مواصلة مسيرة العطاء وفاء بالعهد الذي التزمنا به أمام جموعنا الطلابية.