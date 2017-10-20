توجه المنسق العام لقائمة المستقبل الطلابي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نادر شوفان المطيري بشكره وتقديره للجموع الطلابية التي منحت ثقتها الغالية للمستقبل الطلابي لقيادة الاتحاد، كما توجه بشكره لكل من ساند القائمة خلال حملتها الانتخابية.

وقال المطيري إن عودة المستقبل الطلابي لمعقلها لم يأت من فراغ وإنما جاء بجهود رجال القائمة المخلصين الذين واصلوا الليل بالنهار لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، وكذلك جناح الطالبات بالقائمة أخوات الرجال اللاتي لم تدخرن جهدا في خدمة زميلاتهن وقد حصدن ثمار جهودهن باكتساح صناديق الطالبات بكليات ومعاهد الهيئة.

وأكد أن مرشحي «المستقبل الطلابي» الذين فازوا بثقة زملائهم في الانتخابات يتمتعون بوعي نقابي كبير سيمكنهم من تحقيق الإنجازات التي عجز عنها الآخرون وتحقيق طموحات الطلبة والدفاع عن قضاياهم بشكل سليم، كما أكد أن «المستقبل الطلابي» سوف تستمر على نفس النهج الذي قدمت نفسها من خلاله للجموع الطلابية منذ انطلاقتها الأولى وثباتها على النهج الإسلامي المحافظ وتسخير كل إمكانياتها لتذليل أي عقبات تواجه الطلبة، متمنيا لزملائه الأعضاء الجدد للاتحاد السداد والتوفيق في حمل الأمانة وأن يكونوا أهلا للثقة الغالية التي منحتهم إياها الجموع الطلابية.