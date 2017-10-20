قامت جمعية المهندسين الصناعيين في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت الأسبوع الماضي بعمل مناظرة بين أقسام كلية الهندسة بعنوان Battle of the majors، حيث شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس وهم كل من د.منى البصمان، ود.عبدالله الصميعي، ود.إيمان العتيبي، ود.ماجد مجيد، ود.رفيدة الميعان، والمهندسة دانة الكندري، وطالب من كل قسم.

وتم طرح أسئلة مختلفة في مجال الهندسة على كل قسم من الأقسام المشاركة (الهندسة المدنية ـ الهندسة الصناعية والنظم الإدارية ـ الهندسة الكيميائية ـ هندسة البترول ـ هندسة الكمبيوتر ـ الهندسة الميكانيكية) من قبل لجنة التحكيم التي تكونت من 3 أشخاص غير متخصصين في الهندسة.

وأتيحت الفرصة لكل عضو هيئة تدريس وطالب لإبراز مزايا وأهمية تخصصه رغبة في إقناع لجنة التحكيم باختيارهم تخصص الهندسة الأهم، كما دارت مناقشات بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة أمام لجنة التحكيم والجمهور لتحقيق التوعية بمجال عمل كل تخصص وارتباط كل تخصص ببعضه وأخيرا وبعد مناقشات لجنة التحكيم أجمعت اللجنة على اختيار قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية ليكون بالمركز الأول يليه قسم هندسة الكمبيوتر الذي حاز المركز الثاني يليه قسم هندسة البترول الذي حاز المركز الثالث، وقامت الجمعية بتكريم أعضاء هيئة تدريس الأقسام التي حازت المراكز الثلاثة الأولى.