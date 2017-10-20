المطيري: التوسع بالمشاركة مع فرق بحثية عالمية سيكون له أثر في وضع الكويت على الخريطة البحثية العالمية



تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت أ.د.حسين الأنصاري نظمت كلية الهندسة والبترول ندوة لمدة يوم واحد تحت عنوان «آفاق مستقبلية حول تكنولوجيا الخلايا الشمسية» في قاعة المؤتمرات بالحرم الجامعي بالخالدية، وعكست هذه الندوة دور الكلية في دعم البحوث في مجال الطاقة المتجددة، والتي تعد واحدة من أهم المجالات البحثية في الكويت، تم تنظيم هذه الندوة كجزء من «برنامج بحثي لتطوير خلايا ضوئية من السيليكون البلوري»، وهو مشروع بحثي ممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون بين جامعة الكويت ومعهد IMEC بلجيكا.

وبهذه المناسبة، قال عميد كلية الهندسة والبترول أ.د.عبداللطيف الخليفي إنه خلال السنوات الأكاديمية الماضية سعت الكلية لتطوير خططها البحثية في مجال الأبحاث واستكمالا لهذا النهج تمت إضافة هذه الخطط البحثية لتحقيق رؤية الجامعة خلال السنوات الخمس المقبلة 2017-2022 كونها الجامعة الوطنية الأقدم مع التركيز على جودة التعليم للرقي بالتعليم والبحث العلمي في الكويت.

وأكد أ.د.الخليفي أن من أهم أهداف الكلية في خططها لعملية تطوير البحث العلمي هو زيادة الرعاة والشراكات والتبادلات العلمية والبحثية وتوقيع اتفاقيات تفاهم مع العديد من الجهات العلمية المختلفة المعنية بعملية البحث العلمي ومنها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS.

وأوضح أن التقارير العلمية تؤكد أن جامعة الكويت مهتمة بالنشر العلمي والبحث العلمي في الكويت لذلك فاتفاقيات الشراكة العالمية خير دليل للمساهمة في نشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس العلمية في المجلات العلمية العالمية عالية الجودة، مشيرا إلى سعي الكلية في إبرام وعقد العديد من اتفاقيات الشراكة واستضافت العديد من الباحثين المميزين والمعاهد العلمية والشركات الصناعية التي ستساهم في تطوير الكلية والجامعة.

وأشاد أ.د.الخليفي بالدور المهم الذي يلعبه كل من مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS في دعم البحث العلمي بكلية الهندسة والبترول ومساهمتهم في عقد العديد من الشراكات والاتفاقيات العالمية كالشراكة مع IMEC بالتعاون مع مكتب العميد المساعد للشؤون العلمية بالكلية ودعمهم اللامحدود للأبحاث العلمية كدعمهم لسبعة مشاريع بحثية خلال العام الجامعي 2016/2017 وهي جزء من ملايين من الأبحاث التي تدعمها كل من KFAS والإدارة الجامعية لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، متمنيا منهم الاستمرار بدعم وتطوير عملية البحث العلمي في جامعة الكويت.

بدوره، ذكر العميد المساعد للشؤون العلمية بكلية الهندسة والبترول د.علي المطيري أن هذه الندوة ثمرة مشروع بحثي عالمي تم تمويله ودعمه من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وإدارة الأبحاث بالجامعة، مشيرا إلى أن هنالك توجها جديا من قبل الكلية للتوسع بالمشاركة مع فرق بحثية عالمية مما يكون له أثر في وضع الكويت على الخريطة البحثية العالمية.

وقدم العديد من الباحثين البارزين من المعهد الدولي للبحوث التكنولوجية IMEC بلجيكا ومن جامعة الكويت مواضيع مختلفة تتعلق بالوضع الحالي لتكنولوجيا الخلايا الشمسية ودورها في الخريطة العالمية للطاقة المتجددة.

وتطرق البروفيسور جيف بورتمانز من معهد IMEC البلجيكي في عرضه عن «أبحاث الطاقة في IMEC وتابعتها Energy Ville» حيث سلط الضوء على النظرة العالمية لاستدامة الطاقة والدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيات المختلفة في تحقيق أقصى قدر من تغلغل الطاقة المتجددة في الأسواق العالمية.

وقام البروفيسور إيفان غوردون من معهد IMEC البلجيكي بالتركيز في حديثه على أحدث التكنولوجيا والتحديات المستقبلية في البحث والتطوير في مجال الخلايا الضوئية مسلطا الضوء على أنشطة البحث والتطوير الرئيسية في الخلايا الشمسية بالشركة، مستعرضا أهم النتائج التي تم عرضها في المؤتمر الأوروبي للطاقة الشمسية والضوئية الذي عقد في العاصمة الهولندية أمستردام خلال شهر سبتمبر الماضي.

كما قدم عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت أ.د.مصطفى غنام عرضا ثالثا شرح فيه بحثا يتعلق بهيكل وطرق تشغيل الخلايا الشمسية المتغايرة بالسيليكون.

وتطرق د.أفشين هيدابور من IMEC بلجيكا في حديثة عن خلايا البيروفزكيت الشمسية، والتكنولوجيا الناشئة والواعدة حديثا، ثم تطرق بعرضه إلى تكامل البناء الضوئي من خلال مفهوم النوافذ الذكية.

ومن أهم نتائج هذه الندوة توفيرها فرصة للباحثين والمهندسين والصناعيين ورجال الأعمال للتعرف على أحدث التطورات والتفاعل مع كل من معهد IMEC وباحثي جامعة الكويت الذين يعملون على تطوير التقنيات المستقبلية في مجال الخلايا الشمسية.