أكدت رئيسة اللجنة العليا لأولمبياد الكيمياء العربي الثامن الوكيلة المساعدة لقطاع التعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري حرص الوزارة بكل قطاعاتها على توفير أفضل سبل العلم والمعرفة والثقافة.

وقالت الكندري في تصريح صحافي على هامش حفل تكريم الفائزين والفائزات في أولمبياد الكيمياء العربي الثامن بفندق كراون بلازا إن ذلك الحرص يتمثل في دعم البرامج التعليمية المتخصصة بتعزيز الإبداع والتفوق الطلابي محليا وعربيا من خلال المشاركة في العديد من المسابقات التربوية والعلمية.

وهنأت الكندري الطلبة الفائزين بالميداليات الأولمبية بمختلف المراكز في الأولمبياد الذي نظمته وزارة التربية بالتعاون مع الجمعية الكيميائية الكويتية تحت مظلة اتحاد الكيميائيين العرب.

كما هنأت أبناء الوطن العربي على إنجازهم الأكاديمي المميز في منافسات الاولمبياد وما حققوه خلال لقائهم في الكويت وتعرفهم على أخوتهم العرب.

وأعربت الكندري عن الأمل في أن تساهم مثل هذه اللقاءات والمنافسات في تحفيز الطلبة جميعا وتشجيعهم أكثر على نهل العلوم التطبيقية وتنمية مهاراتهم العلمية والاستفادة من أوقات فراغهم.

من جانبها، أعربت الموجهة الفنية العامة للعلوم بالإنابة عايدة الشريف عن سعادتها بتفعيل أسبوع الكيمياء العربي الذي سيكون في نهاية شهر أكتوبر من كل عام.

وقالت الشريف إنه تم تعميم نشرة عامة على جميع المراحل التعليمية المختلفة في الوزارة آملة أن يتم تشجيع الطلاب والطالبات من قبل أولياء أمورهم ومعلميهم لخلق جيل طامح لنهل المعرفة في مختلف الحقول العلمية.

من ناحيته، قال رئيس اللجنة العلمية للأولمبياد د.حسن الربيعة إن أولمبياد الكيمياء العربي يطمح إلى خلق جيل واع من علماء الكيمياء الشباب المؤمنين بأهمية ودور الكيمياء في الرقي بأمتنا العربية.

وأضاف الربيعة أن المنافسات اتسمت بالجدية والمسابقات بالتميز وكانت الفرق على المستوى المطلوب إذ تحلى جميع المتنافسين والمحكمين بالروح الطيبة والأداء العلمي الرفيع والرؤية المهنية العالية.

وقد حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول في ترتيب الدول المشاركة في أولمبياد الكيمياء العربي الثامن الذي أقيم بمشاركة 27 طالبا وطالبة من 7 دول عربية بناء على قانون البطولة التي تضم فيها تسع ميداليات ذهبية و9 فضية و9 برونزية.

وجاءت مصر في المركز الثاني فئة الميدالية الفضية ولبنان في المركز الثالث فئة الميدالية البرونزية وذلك من خلال حصول الطالب عبدالرحمن آل ادريس على المركز الأول، بينما جاء أحمد عبدالله في المركز الثاني، فيما حل عماد جابر في المركز الثالث.

يذكر أن أولمبياد الكيمياء مسابقة علمية في مجال الكيمياء مخصصة لطلبة المرحلة الثانوية بنين وبنات من الوطن العربي وانطلقت في الكويت يوم الأحد الماضي وتقسم المسابقة إلى محورين أساسيين الأول حول المعلومات الكيميائية النظرية في جميع فروع علم الكيمياء، فيما يختص الثاني بالجانب العملي ويتم خلاله قياس معلومات ومهارات الطلبة في جانب إجراء التجارب المختبرية.