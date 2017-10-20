استقبل عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.علي النامي ممثلي هيئة الخدمة الوطنية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع كلا من رئيس فرع الشؤون القانونية لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية مقدم حقوقي د.فضل صفر والعقيد ابراهيم العليوي ونقيب حقوقي محمد العوضي في مبنى عمادة شؤون الطلبة بالحرم الجامعي بالشويخ، بحضور مساعد عميد شؤون الطلبة للأنشطة الطلابية د.ثقل العجمي، ومدير إدارة الإرشاد الأكاديمي جابر دشتي، ومراقب الإدارة مشاعل الفيلكاوي، ورئيس قسم الإرشاد نبيل المفرح، وذلك للتباحث حول الوصول إلى طلبة جامعة الكويت ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية العسكرية للتسجيل.

هذا، ورحب عميد شؤون الطلبة د.علي سيف النامي بالتعاون بين الهيئة الخدمة الوطنية العسكرية وعمادة شؤون الطلبة متمثلة بإدارة الإرشاد الأكاديمي في محاولة لتطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية على الكويتيين الذكور الذين سيبلغون 18 عاما من مواليد 10 مايو 1999 وما بعده وذلك للوصل إلى الطلبة من خلال الزيارات المدرسية للصفين الحادي والثاني عشر في المرحلة الثانوية عن طريق الزيارات المدرسية بالإضافة إلى المعارض الإرشادية داخل جامعة الكويت في مختلف كلياتها.

وبدوره، أشار رئيس فرع الشؤون القانونية لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية مقدم حقوقي د.فضل صفر إلى أن الهيئة تسعى جاهدة للوصول إلى أكبر شريحة من الشباب من خلال تعاونها مع عمادة شؤون الطلبة من خلال الزيارات المدرسية وذلك لأن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف لكل مواطن كما جاء في الدستور الكويتي في المادة 47، وكذلك المادة 157 التي تنص على أن سلامة الوطن أمانه في عنق كل مواطن وحتى لا يقع الشاب الكويتي في مشكلة التخلف عن الخدمة العسكرية الوطنية مما يترتب عليه غرامة لا تقل عن ألفي دينار والحبس لمدة لا تقل عن سنتين وأن من تجاوز سن التكليف يعاقب بتغريمه خمسة آلاف دينار.

وأكد على أن التسجيل سيكون على جميع الكويتيين وعلى جميع أعضاء الهيئة الديبلوماسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.