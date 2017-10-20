سعيا من مجلس النشر العلمي في إبراز مساهمة جامعة الكويت في الحياة العلمية والثقافية، وتأكيد دورها في دعم النشر العلمي، شارك مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت في معرض عمان الدولي للكتاب في دورته السابعة عشرة التي عقدت في الفترة 4 14/10/2017، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من اتحاد الناشرين الأردنيين.

وتأتي مشاركة المجلس في هذا المعرض من واقع ممارسة جامعة الكويت لدورها الحضاري في دعم التظاهرات الثقافية من خلال المشاركة بإنتاجها العلمي، والتعريف بإصداراتها القيمة، كي تكون جسرا للتواصل مع الأشقاء والأصدقاء حاضرا ومستقبلا، والاستجابة للإقبال الجماهيري الكبير لمطبوعاتها.

افتتح المعرض برعاية وحضور وزير الثقافة نبيه شقم، وحضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين، وحشد كبير من المثقفين والمهتمين بصناعة الكتاب وحرص سعادة السفير الكويتي د.حمد الدعيج على زيارة جناح الجامعة.

وقد بلغ مجموع الدور المشاركة (350) دار نشر عربية وأجنبية، إضافة إلى برنامج ثقافي حافل تضمن ندوات ومحاضرات وورش عمل وأمسيات شعرية وقصصية.

هذا، وقد مثل مجلس النشر العلمي في هذا المعرض غادة عبدالحميد الحسن مديرة المكتب التنفيذي للجنة التأليف والتعريب والنشر.

وكعادة كل المعارض التي يشارك فيها مجلس النشر العلمي، استقطب الجناح جمهور الزائرين، والذين ينتمون إلى شريحة الأكاديميين، وأساتذة الجامعات وطلبتها، حيث أبدوا إعجابهم بالمستوى العلمي لمحتويات المجلات العلمية ومؤلفات لجنة التأليف والتعريب والنشر، التي سارعوا إلى اقتنائها بشكل ملحوظ، نفدت على إثره معظمها، الأمر الذي لا شك أنه يؤكد ثقة القارئ بها، ويعكس درجة الإقبال عليها.

وقد حقق جناح مجلس النشر العلمي رقما كبيرا في بيع المطبوعات، حيث أضحت الحصيلة تسويق 1919 نسخة.

ولا شك أن هذه المشاركة أثمرت عن نتائج طيبة، حيث تم التعريف بمطبوعات جامعة الكويت، والتواصل مع الزائرين من باحثين مهتمين وقراء متابعين وشخصيات أكاديمية، بما يعزز حركة النشر العلمي ويوطد الصلات العلمية مع الغير، فضلا عن إبراز دور جامعة الكويت كمؤسسة علمية ثقافية رائدة، تقوم بنشر إنتاجها العلمي خارج حدودها.