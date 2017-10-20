زار وفد من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث في يوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2017 في تمام الساعة 9 صباحا، وقد كان في استقباله أ.د.طاهر الصحاف نائب مدير الجامعة للأبحاث ومساعدوه أ.د.يوسف قراشي وأ.د.حيدر بهبهاني، وقد تضمن الوفد كلا من أ.د.عبدالرحمن الورثان رئيس مجلس نشر المجلة العربية للكيمياء، وأ.د.زيد العثمان رئيس قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة الملك سعود في الرياض.

وقد أتاحت هذه الزيارة فرصة لتبادل الآراء حول المسائل البحثية، إلى جانب استعراض إمكانيات التنسيق في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك.