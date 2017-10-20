احتفل متحف ومختبر الآثار والأنثروبولوجيا بكلية العلوم الاجتماعية في حرم الشويخ بيوم الآثار العالمي الذي يصادف ١٦ أكتوبر، حيث أقام نشاطا تنافسيا بين طلبة الجامعة من خلال حل لغز الشكل القديم لقطعة فخار تعود الى العصر البرونزي قبل ٤٠٠٠ سنة.

وقام المشرف على المتحف د.حسن أشكناني بتعريف الطلبة على اجزاء الفخار والمسميات العلمية وكيف يمكن الاستفادة من تلك الأشكال والمسميات في إعادة تركيب شكل القطعة الأصلية من خلال التعرف عمليا على طرق الترميم وفك أي لغز يمكن أن يواجهه أي باحث آثار أو مختص بالعمل الميداني أو المتحفي.

ومن جانبه، ذكر الطالب أحمد كنكوني ان معرفة الأجزاء المكونة منها القطعة الأثرية مهمة جدا لمعرفة إعادة البناء الشكلي والوظيفي لأي مادة ثقافية أثرية مضت عليها آلاف السنين.

والجدير بالذكر ان المؤسسات الأميركية المعنية بهذا المجال تحتفل في كل شهر أكتوبر بهذا اليوم بقيادة المعهد الأميركي لعلم الآثار الذي تأسس عام ١٨٧٩، وذلك لترويج أهداف علم الآثار وأهميته في الحفاظ على التراث الإنساني والعالمي والمساهمة في عملية دفع الاقتصاد من خلال الترويج السياحي للمواقع الأثرية.