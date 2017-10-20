أعلن مكتب ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن الانتهاء من تنفيذ التدقيق الخارجي الثاني على شهادة الجودة ‏ 9001:2008 ISO في قطاع الشؤون الإدارية والمالية بكامل الإدارات والوحدات التنظيمية التابعة له.

وقال مدير مكتب ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي م.محمد الحمدان ان المدقق الخارجي قام بتنفيذ ٩ زيارات ميدانية للتأكد من متابعة وفاعلية تطبيق الإدارات لكل متطلبات المواصفة ISO 9001 ومراجعة سير الخطة التي وضعها مكتب ضبط الجودة مع المدققين الداخليين لتحديث نظام الجودة والإجراءات وفق معايير ومتطلبات المواصفة 9001 IS، مثمنا جهود فرق الجودة في جميع الإدارات والأقسام بالإضافة الى الجهد المميز الذي يقوم به مدققو المكتب، خاصة ان هذا الإنجاز تحقق بخبراتهم التي اكتسبوها من العمل الدؤوب في مجال الجودة بالتعاون والتنسيق مع كل العاملين بالإدارات، والالتزام المطلق من قياداتها وجميع العاملين بها.

كما أشار م.الحمدان إلى ان مشروع حصول قطاع الخدمات الأكاديمية المساندة وقطاع التعليم التطبيقي والبحوث على شهادة نظام إدارة الجودة آيزو 9001:2015 في مراحله الأخيرة، حيث يعكف المدققون الداخليون وفرق الجودة على استكمال متطلبات المواصفة الجديدة وتطبيق النظام بفاعلية استعدادا للتدقيق الخارجي من الجهة المانحة.

وفي الختام، أكد م.الحمدان حرص الهيئة على تبني مبدأ التحديث والتطوير الدائم حرصا منها على تحقيق متطلبات وطموحات منتسبيها وشركائها، والعمل بكفاءة وجودة عالية بما يضمن تحقيق الإنجازات وتعزيز مسيرة النجاح بالهيئة.