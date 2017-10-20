أعلن رئيس اللجنة العليا لبطولة الكويت المفتوحة للمناظرات باللغة العربية للعام الجامعي 2017/2018 د.ثقل العجمي عن انطلاق الورش التدريبية الخاصة بالطلبة والمحكمين المشاركين في البطولة، ابتداء بورش المحكمين ذات المستوى الأول لمدة 3 أيام متتالية والتي يتم فيها اطلاع المحكمين الجدد على آلية عمل المناظرات والضوابط وطريقة التناظر فيما بينهم، وكذلك آلية تقييم المتناظرين خلال جولات المناظرات المختلفة.

كما ستكون هنالك ورش للمحكمين كمستوى ثانٍ «متقدمين» والتي ستقام في فندق راديسون بلو بتاريخ 24-26 أكتوبر، وأخيرا ورش تدريبية للطلبة في 30-31 من شهر أكتوبر في كلية التربية.

وأوضح د.العجمي أن هناك إقبالا شديدا على عملية التسجيل من قبل الفرق الجامعية من مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية في الكويت، وأشار الى أن الهدف من هذه الورش المقدمة للطلاب والطالبات المشاركين هو تأهيلهم لجولات المناظرات من خلال إقامة مناظرات تجريبية للفرق المشاركة في البطولات والدوريات السابقة والاستماع إلى آراء المشاركين حول قضايا تطرحها اللجنة العليا.

وأشار د.العجمي إلى أن بطولة الكويت المفتوحة للمناظرات هذا العام تأتي عقب سلسلة من النجاحات التي حققتها النسخ الماضية والتي تكللت بالنجاح بمشاركة أعداد كبيرة من الفرق الجامعية وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لخلق جيل واعٍ بالتناظر يبدي رأيه ويتقبل الرأي الآخر بكل رقي وأخلاق.