أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا أشادت فيه بالموقف القومي والوطني لرئيس مجلس الأمة م. مرزوق الغانم حينما وجه انتقادات لاذعة للوفد الاسرائيلي خلال حضور مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية، حيث قام بطرد الوفد الاسرائيلي من قاعة المؤتمر ووصفهم بقتلة الاطفال والمحتلين الغاصبين للأراضي العربية.

وقالت الرابطة إن هذا الموقف البطولي للوفد الكويتي لاقى استحسانا وترحيبا واسعا من الدول الاسلامية والعربية والدول الصديقة،

كما ثمنت الرابطة الموقف المشرف لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ومؤازرته للموقف النيابي الكويتي تجاه قضية العرب والمسلمين وتأييده الكامل للقضية الفلسطينية.