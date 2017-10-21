آلاء خليفة

اختتم قسم التعليم المستمر في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت دورة تعلم اللغة اليابانية المستوى الأول تحت رعاية د. نايف إبجاد المطيري مدير الجامعة وبحضور السفير الياباني تاكاشي اشيكي وبحضور الملحق الثقافي الياباني السيد شينجي بانتاني ومترجم اللغة اليابانية في المملكة العربية السعودية سعد الصفيان وعدد من طلبة الجامعة

ورحب د.نايف المطيري بسفير اليابان تاكاشي اشيكي والملحق الثقافي الياباني شينجي بانتاني وضيفهم سعد الصفيان والطلبة المشاركين مؤكدا ان التفاعل مع الثقافات والقدرة على التواصل هي قدرة على تحقيق النجاح خلال استيعاب مفاهيم الثقافات الأخرى وادراك كل ما يستطيع من شأنه دعم التعليم، فهذا التبادل الثقافي يتيح معرفة الحضارات والتاريخ والفنون وتبادل العلم والمعرفة واندماج الخبرات مما ينصهر في النهاية لخدمة شعوبنا، لذا حرصت الجامعة العربية المفتوحة في مناهجها الدراسية وتحديدا في موادها الاختيارية في طرح العديد من برنامج تعليم اللغات كالفرنسية والاسبانية ونعكف حاليا على دراسة طرح اللغة اليابانية والكورية مستقبلا لاسيما أن الجامعة تفتخر دائما وتؤمن بتنوعها الثقافي ما بين طلبتها المنتمين إلى ما يزيد عن سبعين جنسية مختلفة.

من جهته، قال السفير الياباني تاكشي أشيكي كلمته باللغة العربية مرحبا بإدارة الجامعة وكل الطلبة المشاركين في الدورة على دعمهم الذي نلمسهم دائما خلال انشطتهم المتنوعة والتي يحرصون على مشاركة السفارة اليابانية بها، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية اللغة اليابانية في تعميق التواصل والتفاهم ما بين الشعوب إضافة والعمل على التقارب الثقافي ما بين العربية واليابانية مما يعكس ويفتح آفاقا جديدة لمتعلميها في مجالات الدراسة والعمل فالآن هناك العديد من الطلبة في مختلف دول العالم بدأت بشكل كبير جدا في تعلم اللغة اليابانية بل وإيجادتها وما نشاهده اليوم يدعو للفخر بأن نرى هذا الاهتمام في الكويت وبجامعاتها بان يتم طرح تعلم اللغة اليابانية، فنحن حريصون على دعم هذه الدورات والحضور لتكريم مخرجاتها، بينما قال الملحق الثقافي الياباني السيد شينجي بانتاني إننا نتواجد مع السفير لندعم هذه الدورات التي تسعى إلى ترسيخ اللغة اليابانية وتعمل على التقارب الثقافي وكذلك نشجع الطلبة المقبلين على دراسة اللغة اليابانية لاسيما أننا اليوم شاهدنا عرضا شاملا للمخرجات التعليمية للدورة، مرحبين في الوقت ذاته بضيفنا الاستاذ سعد الصفيان من المملكة العربية السعودية المتخصص في ترجمة اللغة اليابانية، حيث حضر اللقاء وقابل الطلاب، وألقى خطابا حفز الطلاب على إتقان اللغة.