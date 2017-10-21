عبدالعزيز الفضلي

أغلقت وزارة التربية باب استقبال طلبات الشركات للاستثمار في المقاصف المدرسية كمشاريع صغيرة، وقامت بفرز المستوفين الشروط بالتعاون والتنسيق مع هيئة الغذاء وبرنامج إعادة الهيكلة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان هناك 155 شركة تقدمت للاستثمار وتنفيذ المشروع في 24 مدرسة كتجربة في العام الحالي، مشيرة الى ان المفاجأة كانت عدم استيفاء الشروط كاملة لـ 153 شركة متقدمة.

وأوضحت المصادر: هناك شركتان فقط مطابقتان للشروط ومقبول طلبهما، لافتة الى ان البقية منها 123 شركة غير مطابقة للشروط وغير مقبولة و17 شركة نشاط تجاري مخالفة وغير مطابقة و6 غير مطابقة ويمكن قبولها و7 شركات لم تستكمل المستندات وفقا للإعلان.

وأضافت انه سيقدم عرض مرئي للشركات المقبولة خلال الأسبوع المقبل بوزارة التربية من قبل هيئة الغذاء يتضمن المتطلبات والفكرة ونوع الأطعمة وتحديد الأسعار بحضور مديري المدارس المختارة.

وبينت المصادر ان اهم الشروط التي تضعها «التربية» في العقد مع الشركة، سلامة الأغذية ودفع 600 فلس في كل شهر عن كل شخص يعمل في المدرسة من طلبة وإدارة مدرسية، مشيرة الى ان العمل في هذه المشاريع سيكون في الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية مع الشركات المختصة.