كعوش: الحملة تغرس القيم الصحية وتوعي الطالبات بأهمية الكشف المبكر وممارسة الرياضة

الفرح: فريق إنجاز الكويت درب 50 ألف طالب من جامعات ومدارس حكومية وخاصة آلاء خليفة

نظّم قسم شؤون الطلبة بالتعاون مع طالبات قسم الدراسات التمهيدية في كلية بوكسهل الكويت للبنات الحملة التوعوية السنوية بعنوان «كوني قوية» بالتزامن مع الشهر العالمي التوعوي لمرض سرطان الثدي الاثنين الماضي، وذلك بالتعاون مع مستشفى المواساة، ومستشفى عالية الدولي، Chocolatness Q8Cars، Seeds & Beans، ومستشفى الأحمدي، شركة نبتة، La Salade، Top One وبرعاية شركة ماستر كي التسويقية.

ومن جهته زار المعرض رئيس الكلية د.علي عريفة وخصص زيارة للطالبات المشاركات وشجعهن واشاد بجهود التوعية التي قمن بها دعما لهذه الحملة تحت إشراف عضو الهيئة التدريسية الأستاذة هدى بو عيشة.

وقد تواجدت «الانباء» خلال المعرض الذي اقيم ضمن فعاليات الحملة وتحدثنا الى مسئولة قسم شؤون الطلبة والانشطة بالكلية ناديه كعوش التي اوضحت ان الحملة التوعوية ضد مرض سرطان الثدي تنظمها الكلية سنويا، وقد تم تخصيص يوم 16 أكتوبر لطالبات الدراسات التمهيدية اللواتي شاركن ببوثات خاصة بأعمالهن المتميزة للتعبير بطريقتهن الخاصة ودعمهن للحملة وشاركت أيضا حملة «كلنا شيوم» دعما للسيدة شيماء العيدي التي صارعت المرض وحازت جائزة نوبل للسلام بإنشائها اول مركز لزراعة الخلاية الجذعية في الكويت.

وقالت: «لقد قدمت المراكز الصحية النصائح للطالبات والهيئة الإدارية وتضمنت الحملة التبرع بالدم وعدة نشاطات تعليمية وتربوية تخللها محاضرات ونصائح طبية من قبل مختصين في مجال الطب».

واشارت إلى أن الهدف من تنظيم هذه الحملة هو المساهمة في غرس القيم الصحية في المجتمع والحرص على توعية الطالبات بأهمية الكشف المبكر وممارسة الرياضة ومعرفة فوائدها للصحة، والتنبه لنوعية الطعام لما له تأثير على قدراتهن الجسدية التي هي أساس العقل السليم، لافتة الى ان الكلية نشرت سلسلة من الفيديوهات في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي عن هذا المرض ودعما لحملتها التوعوية.

وافادت بان قسم شؤون الطلبة بكلية بوكسهل الكويت حريص على تنظيم الانشطة التي تعود بالنفع والفائدة على الطالبات وتساعدهم على صقل شخصيتهم وتوسيع مداركهم ومعارفهم وتنمية معلوماتهم وتعريفهم بنواح عدة في الحياة فكلية بوكسهل للبنات ليست مكانا للدراسة فحسب انما لتعزيز قدرات الطالبات ايضا، مؤكدة اهمية الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي الذي قد يساهم في العلاج المبكر له، مشيرة الى ان كلية بوكسهل الكويت للبنات حريصة على المشاركة في كافة الحملات التوعوية والتثقيفية.

كما التقت «الأنباء» منسقة البرامج في فريق انجاز الكويت فجر الفرح لافتة الى انها جمعية نفع عام تهدف الى تنمية المهارات العملية في الطلبة وتقديم برامج في مجال الريادة والمعرفة المالية والاقتصاد الشخصي منذ عام 2005 والتي لفتت الى ان فريق انجاز الكويت ساهم في تدريب 50 الف طالب من جامعات ومدارس حكومية وخاصة.

والتقت «الانباء» ايضا بعدد من طالبات كلية بوكسهل الكويت للبنات المشاركات في المعرض حيث اوضحت الطالبة نورا العجمي (تخصص ديكور وتصميم داخلي) انها حرصت على المشاركة في فعاليات حملة التوعية ضد مرض سرطان الثدي لما للتوعية المبكرة من اهمية قد تكون سببا في تفادي الاصابة بالمرض او العلاج المبكر له في حال اكتشافه.

وذكرت الطالبة مرام المري (تخصص ادارة اعمال) ان كلية بوكسهل الكويت للبنات تحرص دوما على المشاركة في الحملات التوعوية والتطوعية التي تعود على المجتمع بالفائدة ومنها الحملة السنوية للتوعية ضد مرض سرطان الثدي.

وافادت الطالبة نادية العتيبي (تخصص ادارة اعمال) بأن الحملة لها دوافع ايجابية في التوعية بمرض سرطان الثدي واهمية الكشف المبكر لاسيما ان الكلية مخصصة فقط للطالبات ومن هنا يأتي دورها في الاهتمام بكل ما يخص المراة في المجتمع.

وبدورها افادت الطالبة زينب كرمي (السنة التمهيدية الاولى) بأنها حرصت على المشاركة في تلك الحملة التوعوية الانسانية لما لها من اهداف ايجابية ومفيدة للمجتمع موجهة جزيل الشكر والتقدير لكلية بوكسهل الكويت للبنات على تنظيم تلك الحملة الرائعة.