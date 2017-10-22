عبدالعزيز الفضلي

اعترضت وزارة التعليم العالي على إقامة ملتقيات تعليمية في المدارس الحكومية والخاصة دون الحصول على موافقتها.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات العلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي فاطمة السنان في كتاب وجهته لوزارة التربية وحصلت «الأنباء» على نسخة منه إنه لوحظ في الآونة الأخيرة زيارة وفود من جامعات خارج الكويت واقامة ملتقى تعليمي في المدارس (الخاصة/ الحكومية) التابعة لوزارتكم الموقرة وذلك دون أخذ موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي لإقامة مثل هذا الحدث وهذا مما يؤدي إلى تضليل الطلبة في حال إذا كان الملتقى او الحدث التعليمي مخالفا لنظم ولوائح وزارة التعليم العالي.

وأرفقت السنان مع كتابها القرار الوزاري رقم 90 المؤرخ في 23 أبريل 2017 والذي يعين على كافة المؤسسات التعليمية أخذ موافقة على اقامة معرض تعليمي ويسمح لجهات محددة باستصدار هذه الموافقة، داعية التربية للتفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم بالتعميم على القطاعي الخاص والحكومي التابعة لوزارتكم الموقرة بهذا الشان.