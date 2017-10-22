عبدالعزيز الفضلي

سعيا منها لإطلاع أولياء الأمور على المستوى التعليمي لبناتهم الطالبات نظمت مدرسة اشبيلية الابتدائية يوما مفتوحا لأولياء الأمور لحضور حصص التدريس في جو تربوي تعليمي للاطلاع فيه عن قرب على أداء الطالبات أثناء الحصة ومدى تفاعلهن مع المعلمة.

وقالت مديرة المدرسة فاطمة الهاجري ان العملية التربوية بكل أبعادها معادلة متفاعلة العناصر تتقاسم أدوارها أطراف عدة أهمها الأسرة والبيت والمجتمع، بحيث تتعاون جميعها في تأدية هذه الرسالة على خير وجه للوصول إلى النتائج المرجوة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال توثيق الصلات بين البيت والمدرسة، مشيرة الى ان الهدف إعطاء دور أكبر لأولياء الأمور للمساهمة في دعم العملية التعليمية من خلال المساندة والمتابعة المستمرة للتحصيل العلمي لأبنائهم، وكذلك دعم دور المدرسة في المجتمع المحلي، فالمدرسة لا تستطيع تطوير عملها وتحقيق أهدافها والمضي قدما في هذا الطريق بدون عمل مخطط وجهد منظم ومشترك مع أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المحلي.

وأضافت الهاجري أن اليوم المفتوح تضمن أيضا إطلاع أولياء الأمور على ما تقوم به الطالبات في أسبوع التخضير والذي نعمل من خلاله على غرس ذلك في نفوس الطالبات لجعل المدرسة بيئة جاذبة.