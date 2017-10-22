آلاء خليفة

التزاما من إدارة كلية القانون الكويتية العالمية بمعايير الجودة العالمية في البحوث والدراسات التي يعدها أساتذة الكلية ومن أجل الاطلاع على المعايير الدولية المتبعة في اثنتين من أرقى كليات الحقوق في الجامعات البريطانية والأميركية، استضافت الكلية عضوي المجلس الاستشاري د.جون موريسون (جامعة كوين بلفاست)، ود.باربرا بينتليف (جامعة تكساس) في ورشة عمل بعنوان «مناهج البحث» حضرها عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

استهلت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس وعميد الكلية د.محمد المقاطع شكر فيها الضيفين على دورهما في اللجنة الاستشارية التي رافقت الكلية منذ تأسيسها وساهما مع بقية الأعضاء في المساعدة على تحقيق الكلية العديد من الإنجازات في فترة قياسية، ولا شك أنهما بما يمتلكان من خبرة وتجارب في إعداد البحوث والدراسات والمؤلفات والكتب سيضيفان المزيد من المعلومات والقواعد والأسس المطلوب من الباحث الجاد الالتزام بها ليرتقي بحثه إلى المستوى العلمي المطلوب وفقا للمعايير الدولية. وتحدث البروفيسور جون موريسون، حيث حدد أهم المعايير الدولية المعتمدة في الجامعات البريطانية التي يتم تطبيقها على الأبحاث والأعمال الأكاديمية، وهي تتكون من 5 معايير: أولا: 4 نجوم، وهي تعني الجودة والأصالة والدقة الأكاديمية وأصالة البحث وجدته. ثانيا 3 نجوم وتعني تحقيق الجودة مع الأصالة، والدقة الأكاديمية إلا أنها لا تصل إلى أعلى مستوى من التميز. وثالثا نجمتان وتعني الجودة المعترف بها دوليا هي التميز والأصالة والدقة فقط. ورابعا نجمة واحدة وتعني الجودة المعترف بها على الصعيد الوطني كتميز وأصالة ودقة. وخامسا وأخيرا (غير مصنفة): الجودة لا تصل إلى مستوى الأهمية الوطنية أو الأصالة أوالدقة.

وذكر د.موريسون مجموعة من المجلات القانونية المتخصصة ذات 3 أو 4 نجوم التي تلتزم بمعايير الجودة الدولية فيما تنشره من أبحاث ومنها: مجلة «مراجعة القانون الحديث» إصدارات هارت - مطبعة جامعة أكسفورد، ومجلة «الدراسات القانونية» - مطبعة جامعة كامبريدج، ومجلة «القانون والمجتمع» - من كلية كامبردج للقانون.

من جانبها، أكدت د.باربرا بينتليف وجود 3 طرق مختلفة يمكن أن تمنح البحث التميز وموقع الصدارة وهي اتباع نسق علمي سليم، والاستعانة بالمراجع الأكثر دقة وشيوعا وانتشارا، والتأكد من مصادر المعلومات، وأنها معتمدة من الجهات الرسمية ذات المصداقية، والأهم من كل ذلك وضوح الفكرة وتنظيم المعلومات بشكل دقيق ومتسلسل، مع الحرص على أن يتناول البحث مسألة محددة ويقوم بمعالجتها وفقا للأسس المنطقية والمترابطة.