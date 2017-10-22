أسامة دياب

تنطلق فعاليات المعرض الدولي للطلاب Q8EduEx اليوم في فندق شيراتون الكويت من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة بعد الظهر، ومن الخامسة مساء إلى التاسعة مساء، وذلك بالتعاون مع كل من سفارة ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا وبلجيكا.

وذكر بيان صادر عن السفارة الفرنسية انه لأول مرة في الكويت تجتمع خمس سفارات أوروبية للمشاركة بدعم تمثيل أفضل جامعاتها بمختلف التخصصات من العلوم السياسية إلى الهندسة، ومن الفنون إلى إدارة الأعمال.

وتحرص هذه الجامعات على الترحيب بالطلاب سواء كانوا كويتيين أو غيرهم من الجنسيات الأخرى في جميع مراحل الدراسات العليا وتحديدا مرحلة الماجستير والدكتوراه مع برامج للناطقين باللغة الإنجليزية.

وأشار البيان إلى أن النظام الأوروبي للتعليم العالي يعتبر نظاما منفردا وله مميزات عديدة، كما انه يحرص على توفير نفس الحقوق لجميع الطلاب من مختلف بقاع العالم، فهو نظام يهدف إلى تنمية المهارات العلمية ولا يرتكز على الأرباح المالية، فالتعليم ليس تجارة. حيث تعتبر أوروبا من أول المنشئين للجامعات في العالم كما أنها تعتبر أهم وأول الوجهات الدولية لاستقبال الطلاب من جل أقطاب العالم.