عبدالعزيز الفضلي

تحفظ مدير المركز الوطني لتطوير التعليم صبيح المخيزيم على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر مؤخرا والذي صنف الكويت في المرتبة الثامنة عربيا والـ 95 عالميا في مؤشر التعليم والتدريب لعام 2017 - 2018.

وقال المخيزيم في تصريح للصحافيين أمس على هامش ملتقى اطلاع مديري المدارس على نتائج دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم لعام 2015 «دراسة تيمز الدولية» على مسرح وزارة التربية، لدينا ملاحظات على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ضمنها عدم تهيئة الظروف الصحيحة لتطبيق الدراسة، كما أن عملية القياس يغلب عليها الطابع الاقتصادي أكثر من التعليمي.

وأوضح أن طريقة قياس الدراسة في المنتدى «عبارة عن تقديم من 40 الى 50 استبانة الى رجال الاعمال بالدولة لاستطلاع آرائهم وتقييمهم عن الصحة والاسكان والتعليم وكذلك جودة الانترنت في المدارس مثلا وغيرها وهذا تقييم ليس بصحيح من وجهة نظري».

وأشار الى أن رأي ودرجة المشاركين من رجال الاعمال في الدول المتقدمة اقتصاديا بالطبع سيكون الاعلى بغض النظر عن النظام الصحي أو التعليمي.

وأكد المخيزيم أهمية القياس بشكل عام من أجل احداث التطوير، لكن هذا التقرير يدرس متوسط انطباع رجال الاعمال الذي يصعب الوصول اليهم، مستدركا «أرفض رصد المؤشرات التي تبنى على انطباع شخصي».

وحول دراسة تيمز، قال المخيزيم ان المركز الوطني لتطوير التعليم حرص على اطلاع مديري المدارس المشاركة على مستويات مدارسهم وإيصال المعلومة الى القيادات المعنية، مبينا ان اعلان نتائج المستويات كان عبر جدول سري لكل مدرسة على حدة.

وشدد على اهمية ان يعرف كل مدير مدرسة ترتيب الكويت في التعليم وماذا سيفعل ان كان هذا الترتيب في مستوى مدرسته، وذلك بهدف تحسين الأداء والنتائج.