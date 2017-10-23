«لقد انتهيت من هذا الأمر»

النجمة الأميركية بريسلا بريسلي ـ 72 سنة ـ وهي تؤكد انسحابها من الكنيسة السينتيالوجية، وذلك بعد 40 سنة من انضمامها إليها عند موت زوجها نجم أغاني الـ «روك» الفيس بريسلي. ويذكر أن العديد من المشاهير كانوا قد انسحبوا من هذه الكنيسة أيضا منهم المخرج بول هولمز، الذي وصفها عقب انسحابه بـ«طائفة الشر».