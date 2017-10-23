تأكيدا على التطور الملحوظ في التعامل وسرعة الإنجاز وسياسة الباب المفتوح قام رئيس نقابة التربية صالح العازمي بتقديم درع تذكارية للوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة التربية د.بدر المطيري إيمانا بأهمية تكريم القيادات المتميزة في الوزارة لما تقوم به من جهود مخلصة لخدمة العاملين وتسهيل أمورهم.
وأشاد العازمي في هذا الصدد بجهود الوكيل المساعد د.بدر المطيري وما يبذله من تعاون مخلص لخدمة المعلمين والإداريين وإنصافهم والتحقيق في كل شكاواهم والاستماع الى جميع الآراء وانضاف المظلوم ورد الحقوق العادلة فورا.