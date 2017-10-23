عبدالعزيز الفضلي

شاركت الكويت متمثلة بجمعية الكشافة الكويتية في أعمال المؤتمر الكشفي العالمي الـ 28 لرواد الكشافة والمرشدات والذي عقد بجزيرة بالي في اندونيسيا على مدى اسبوع.

وقال امين عام جمعية الكشافة الكويتية ورئيس الوفد ابراهيم سكين الكندري ان المؤتمر دعا إلى ضرورة الاستفادة من المشروع الكشفي العالمي «رسل السلام» لما يشكله من أهمية في تشجيع الكشافين على تعزيز ثقافة السلام من خلال مجالات المشروع وتمكينهم من مهارات الحوار ودعم مبادرات المشروعات الاجتماعية للكشافين في جميع أنحاء العالم.

واضاف الكندري ان المؤتمر ركز في اعماله على مهارات وطاقات الكشافين لمساعدة الشباب الذين يعيشون في قلب الصراعات ونقلهم إلى مناطق آمنة حيث يتم تدريبهم مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتحفيز الشباب غير الأعضاء في الحركة الكشفية على إدراك وفهم أهمية نشر السلام والتفاهم من خلال الحوار والعمل بفاعلية لنشر السلام من خلال إعداد شبكة عالمية من رسل السلام.