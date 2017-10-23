الفارس: يجب أن يكون للهيئة دور في المناهج

النمش: نعمل على تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لدى أبنائنا الطلبة والمعلمين عبدالعزيز الفضلي

شدد وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس على ضرورة أن يكون للهيئة العامة لمكافحة الفساد دور مباشر في مناهج وزارة التربية لتثقيف أبنائنا الطلبة بهذا الدور المهم، مشيرا إلى أن الشفافية باتت اليوم من الأمور المهمة في العمل الحكومي أو الخاص.

وقال الفارس في تصريح للصحافيين خلال توقيعه أمس بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إن هناك مفاوضات مع الهيئة أثمرت عن توقيع هذه الاتفاقية، وذلك لدورها المهم في المجتمع وفي إبراز هذا الدور والأهداف التي تحققها الهيئة وأهميتها في المجتمع ومنها الشفافية والقيم الأخلاقية في كيفية مكافحة الفساد، مضيفا أن المحادثات بين الجانبين أثمرت أن تكون هناك مذكرة تفاهم لتعزيز هذا الدور المشترك، وإن شاء الله، تكون بادرة خير في مرحلتها الأولى التي تدور حول التثقيف والتوعية وستكون مرحلة تجريبية عن طريق إقامة الندوات والمحاضرات والدورات ومراجعة المناهج بما يمكن غرس أفكار تحقق أهداف الهيئة.

وقال إن وزارة التربية ملزمة بقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ونحن نتكلم عن تثقيف وتوعية وهذه المذكرة ولا نحتاج أن نعمل مذكرة فيما يتعلق بأعمالنا كوزارة ما نتكلم عنه كيفية تحقيق أهداف الهيئة ودعم دورها في المجتمع ونحن مستفيدون من هذا الهدف لتثقيف أبنائنا، حيث نمتلك اليوم أكبر قاعدة في المجتمع وهي الطلبة والمعلمون، ومن الضروري أن يكون للهيئة دور في المناهج وتثقيف الطلبة منذ الصغر وهذا هو الهدف من الاتفاقية.

وأكد أن وزارة التربية تمد يدها لجميع الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام للتعاون فيما يثمر ويخدم أبناءنا الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية والمجتمع، لاسيما فيما يتعلق بغرس القيم والأخلاقيات التي تهم الدولة والمجتمع.

من جانبه قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش إن الهدف من الاتفاقية تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لدى أبنائنا الطلبة والمعلمين وترسيخ مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد لدى كل العاملين في الوزارة لافتا إلى بعض المقومات التي يرتكز عمل الهيئة عليها وأهمها تلقي بيانات مكافحة الفساد في المجتمع وتسلم إقرارات الذمة المالية من المسؤولين في الدولة وتعزيز مبدأ الشفافية في المجتمع.

وقد حددت الاتفاقية ابرز مجالات التعاون بين وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد(نزاهة) في مجال التوعية والتثقيف منها وضع برامج تثقيفية توعوية لكافة الطلبة للمرحلة الثانوية من خلال إعداد مادة علمية تتعلق بمفاهيم النزاهة والشفافية والمواطنة الصالحة والعمل على تنظيم ورش تثقيفية توعوية للكادر التدريسي الذي بدوره سيشرف على برامج التوعية والتثقيف للطلبة في المراحل الثانوية وذلك بالتعاون مع الهيئة وتنفيذ ورش تثقيفية وتوعوية لبعض المراحل الدراسية يشرف عليها أعضاء الكادر التدريسي في المراحل الثانوية على أن يكون مدير المدرسة مسؤولا عن اختيار فريق الإشراف على هذه الورش وذلك بالتنسيق مع قطاع البحوث التربوية والمناهج إضافة إلى تزويد بعض المراحل بمادة علمية مختصرة تحتوي على نبذة عن (نزاهة) واختصاصاتها وأهدافها والعمل على دراسة لإضافة بعض الفقرات التوعوية والمفردات اللغوية والتثقيفية في المواد الاجتماعية والدينية التي تدرس في مرحلة الثانوية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.